Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'yi Eleştirdi: Allah Kimseye Kendi Videosunu Yasaklatmayı Nasip Etmesin

CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ortak adayı Mansur Yavaş, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin PKK ile ilgili yaptığı açıklamaların bulunduğu videoya erişim yasağı getirmesine değinerek "Allah kimseye kendi videosunu yasaklatmayı nasip etmesin. Kendi konuştuğu videoyu kendi yasaklattı" ifadelerini kulandı.

"KENDİ KONUŞTUĞU VİDEOYU KENDİ YASAKLATTI"

Yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerinde bulunan Yavaş, basın mensuplarının, AK Parti ve MHP ortak adayı Mehmet Özhaseki'nin, ''Karşı tarafın ittifakında bir gariplik var. PKK'nın uzantısı bu partiyle ittifak yaptıklarını çıkıp söylesinler'' söylemine "Biz ittifak yapsak bunu da söyleriz. Allah kimseye kendi videosunu yasaklatmayı nasip etmesin. Kendi konuştuğu videoyu kendi yasaklattı. Takdir halkındır" sözleriyle yanıt verdi.

"HEP ELİNE BULAŞIYOR, KENDİSİNE BULAŞIYOR BU SÖZLERİ"

Özhaseki'nin, ''Düşünsenize evinize tamir için militan geliyor'' sözlerinin sorulması üzerine Yavaş, "Kötü söz sahibine aittir. En güzel örnek Fethi Başkanımdır. Yenimahalle'de böyle bir olay olmamıştır. Kirli siyasetten vazgeçmesini tekrar tekrar söylüyorum. Hep eline bulaşıyor, kendisine bulaşıyor bu sözleri. Kötü söz sahibine aittir. Benden böyle şeyler duymayacaksınız, ben üslubumu değiştirmeyeceğim." yanıtını verdi.