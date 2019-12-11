Mansur Yavaş: Merkez Bankası faizinin yarı fiyatına kredi bulduk

Ankara'da eski yönetimden kalma toplu taşıma sorunu için 300 otobüs alacaklarını ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Yurt dışından Merkez Bankası faizinin yarı fiyatına kredi bulduk" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, toplu taşıma sorununa çözüm için 300 otobüs alınacağını ifade etti.

"MB'NİN FAİZİNİN YARI FİYATINA KREDİ BULDUK"

Yurt dışından Merkez Bankası faizinin yarı fiyatına kredi bulduklarını açıklayan Yavaş, "Ankara'da toplu ulaşım sıkıntılarını çözme çalışmalarımız dahilinde 300 yeni otobüs almak için yurt dışından Merkez Bankası faizinin yarı fiyatına kredi bulduk. Belediye meclisimizin de bu talebi Ankara halkı için onaylayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.