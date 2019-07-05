Mansur Yavaş, Moskova'da Ankara'yı anlattı

Rusya'da 'Moskova Kentsel Forumu'nda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dünya nüfusunun yarıdan fazlasının kentlerde yaşadığı bir çağda yaşandığını belirterek, "Hem üretim, hem de tüketimin büyük bir kısmı yine kentlerde gerçekleşmektedir. Bu bakımdan biz kent yöneticilerinin stratejik planlamalarımızı bu doğrultuda yapmamız ve daha yaşanılır bir dünya için aramızdaki işbirliğini geliştirmemiz gerekmektedir" dedi. Yavaş, Moskova Belediye Başkanının davetlisi olarak geldiği Rusya'da Moskova Kentsel Forumu'nda (Moscow Urban Forum) 'Şehirler bugün hangi değerlere odaklanıyor?' başlıklı panelde bir konuşma yaptı.

Yavaş konuşmasında, dünya nüfusunun yarıdan fazlasının kentlerde yaşadığı bir çağda yaşandığını belirterek, "Hem üretim, hem de tüketimin büyük bir kısmı yine kentlerde gerçekleşmektedir. Bu bakımdan kentler insanlar için barınma, beslenme, iş bulma, imkanlara kolay erişim gibi fırsatlar ortaya koyarken, aynı zaman da kirlilik, yetersiz yaşam koşulları, doğal kaynakların tahribi, doğal afetlerin etkileri, şiddet ve hak ihlalleri gibi birçok sınama ile de karşı karşıyadır. Bu bağlamda 'HABİTAT III' toplantısında ortaya konan 'Yeni Kentsel Gündem', 2015 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul edilen 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne de uyumlu olarak kentler için bir referans niteliğindedir. Bu bakımdan biz kent yöneticilerinin, stratejik planlamalarımızı bu doğrultuda yapmamız ve daha yaşanılır bir dünya için aramızdaki işbirliğini geliştirmemiz gerekmektedir" dedi.

'ANKARA TÜRKİYE'NİN MODERN YÜZÜNÜ TEMSİL ETMEKTEDİR'

Ankara'nın yeni seçilmiş Belediye Başkanı olarak Yeni Kentsel Gündem perspektifinden Ankara ile ilgili görüşlerini ifade edeceğini söyleyen Yavaş, "Başkent Ankara 5 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye'nin ikinci büyük kentidir. Ticaret ve sanayide de yine ikinci olup, iç hat uçuşları ile hızlı trenin hatlarının tam merkezidir. Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olup, 8'i devlet, 13'ü özel olmak üzere 200 binin üzerinde öğrencisi olan 21 üniversiteye sahiptir. Gelişmiş hastaneleri, bilim ve teknoloji üsleri (teknokentler), uzay ve havacılık sanayi, kültür, sanat ve eğlence mekanlarıyla Türkiye'nin modern yüzünü temsil etmektedir. Aynı zamanda Hitit, Galat, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminde de önemli bir ticaret şehri olması hasebiyle köklü bir tarihe geçmişin mirasını taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Yavaş konuşmasına şöyle devam etti:

"Bütün bu pozitif özelliklerin yanında halen hızlı nüfus artışıyla yetersiz planlama sonucu ortaya çıkan gecekondu bölgeleri, işsizlik, altyapı ve ulaşım sorunları, dünyadaki çatışma bölgelerinden kaynaklanan göç ve mülteci akını, iklim değişikliğine bağlı kuraklık, ani sel ve su baskınları gibi dünyadaki birçok kent gibi biz de benzeri sorunları malesef yaşıyoruz. Seçildikten sonra öncelikli 'kimseyi geride bırakmama' ilkesi gereği Ankara'ya dair söyleyecek sözü olan kişiler, gruplar, sivil toplum kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, meslek birlikleri ile görüşmeler yapıyorum. Seçimlerden bugüne kadar üç ay içerisinde belediyede 3 bin kişiyi ağırladım. Sivil toplumun belediyeye sesini duyurma kanalı olarak kurulan, ancak bugüne kadar yeteri kadar yeterli fonksiyon icra edemeyen 'Kent Konseyi'ni yeniden aktif hale getiriyoruz. Böylece karar alım sürecine demokratik katılımı sağlayarak herkesi dahil ediyoruz. Bu bağlamda Belediye Meclisi toplantılarını canlı yayınlıyoruz. Ayrıca 'şeffaflık ve hesap verilebilirlik' ilkesi gereği yaptığımız tüm ihaleleri canlı yayında halkımıza sunuyoruz. Bugüne kadar araç öncelikli olarak kurgulanan ulaşım anlayışını yaya öncelikli hale getiriyoruz. Toplu taşıma hatlarını genişletiyoruz. Avrupa Birliği (AB) ile işbirliği içerisinde Ankara'da bisiklet yolları planını hazırlıyoruz. Sera gazı salınımının en önemli nedeni olan karbon yakıt kullanan araçlardan elektrikli araçlara geçilmesini teşvik için bundan sonra tüm konutlarda şarj üniteleri kurulmasını zorunlu hale getiriyoruz".

'ÖNCELİĞİMİZ PLANLI BİR KALKINMA MODELİ OLUŞTURMAK'

Yavaş, diğer önceliklerinin planlı bir kalkınma modeli oluşturmak olduğuna işaret ederek, "Bu bakımdan bir daha gecekondu ve bunun gibi sorunların yaşanmaması için öncelikle kent gelişim planının olması ve bu planın öncelikle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Ankara kenti olarak '2038 Nazım İmar Planı'mız yürürlüktedir ve bu plan doğrultusunda kentin dengeli bir şekilde gelişmesi sağlanmaktadır. Bu plan hilafına olan ve ranta dayalı imar değişikliği tekliflerinin Belediye Meclisinden geçmesine izin vermiyoruz. Bahsetmek istediğim diğer bir husus da alt yapı imkanlarının geliştirilmesi. Genelde altyapı yatırımları gözle görülmez ve pek önemsenmez. Ancak buradaki ihmaller, günümüzün en önemli problemi olan iklim değişikliğinin neden olduğu doğal afetler ve depremler, sel ve ani su baskınları hem vatandaşların can güvenliğini hem de kent yaşamını tehdit eder hale gelmiştir" diye konuştu.

'ANKARA'NIN ALTYAPISINI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ'

Yavaş, "Öncelikle eğileceğimiz konulardan birisinin de Ankara'nın altyapısını daha da güçlendirerek risklere karşı daha dayanıklı bir şehir oluşturmaktır. Ankara aynı zamanda bir tarım kenti. Bu bakımdan Kızılırmak hattından gelen suyu tarım alanlarında kullanılarak verim artışı sağlanması konusu üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca tarımsal üretimde yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı teşvik ediyoruz. Burada değineceğim son konu ise kent yoksulluğu ile mücadele. Bu başlıkta her şeyden önce yapılması gereken kent ekonomisini güçlendirme ve bu geliri tabana yayabilme. Daha önce bahsettiğim üzere Ankara dünya çapında üniversiteleri, ikinci büyük sanayi kenti olması, özellikle teknokentler, organize sanayi bölgeleri ve yüksek teknoloji gerektiren havacılık ve uzay sanayisi gibi öne çıkan alanları ile bu konuda oldukça iyi bir potansiyele sahip. Biz belediye, belediye-sanayi ve ticaret, belediye-sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirerek özellikle son dönemde artan işsizlik probleminin çözümüne katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda Ankara sanayisi ve ticareti için gelişmesine ve burada üretilen malların yurtdışına pazarlanmasına vesile olacak uluslararası fuar alanını da bu yıl sonunda faaliyete geçirerek bu alanda önemli bir eksiği tamamlamış olacağız" dedi.

Yavaş sözlerin şöyle tamamladı:

"Kentler de insanlar gibi canlı ve dinamik varlıklar ve sürekli değişim ve dönüşüm yaşamaya devam ediyorlar. Bu nedenle tüm dünya kentleri olarak aramızda işbirliklerini artırmak, bilgi ve tecrübe değişiminde bulunmak ve benzer sorunlara karşı ortak eylem planları hayata geçirmenin zorunlu olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan 'HABİTAT III' çatısı altında dünya kentleri ve alanın uzmanları tarafından ortaya konulan Yeni Kentsel Gündem'in hayata geçirilmesinin insanlığın geleceği açısından çok önemli olduğunu bir kez daha vurguluyorum".

