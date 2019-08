Mansur Yavaş muhtarla buluştu

Mansur Yavaş muhtarla buluştuANKARA - Başkent'in 25 ilçesinden gelen muhtarlarla bir araya gelen Başkan Yavaş, son olarak Bala ve Etimesgut ilçesinden gelen muhtarlarla görüştü. Göreve geldiği günden itibaren Ankara'yı kentin paydaşları ile birlikte "ortak akıl" ilkesi ile yönetmek istediğini vurgulayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, makamında esnaftan vatandaşa sivil toplum kuruluşlarından iş dünyasına yabancı misyon şeflerinden kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine kadar her kesimle istişarelerde bulundu."Bize kolay ulaşacaksınız"Muhtarların kendi mahalleleriyle ilgili taleplerini ve sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerine yönelik fikir alış verişinde bulunan Yavaş, bundan sonra muhtarların Büyükşehir Belediyesi'ne doğrudan ulaşmaları için üst düzey bir bürokratını görevlendireceğini söyledi.Yetkili bürokratın 7/24 telefonunun açık olacağını belirten Yavaş, "Bize artık kolay ulaşacaksınız. Aradığınızda direkt yetkili kişiye ulaşacaksınız, acil durumlarda anında müdahaleye hazır olacak ve hemen çıkıp bulunduğunuz yere gelecek" dedi."Ankara'nın köylerini zengin edeceğiz"Birçok mahallenin ortak problemi olan su, kanalizasyon ve yol ihtiyaçlarının öncelikli olarak çözüleceğini vurgulayan Başkan Yavaş, kırsal kalkınmaya yönelik önemli projeleri hayata geçirmeye hazırlandıklarını belirterek, şöyle konuştu: "İddialıyız, Ankara'nın köylerini zengin edeceğiz. Bizde parti ayrımı yok, elimizi herkese uzattık. Herkese her türlü hizmeti yapacağız. Bu boynumuzun borcu. Niyetimiz Ankara'nın her yerini eskisinden daha güzel yapmak, kasıtlı olarak hizmet gitmeyen yerlerin hizmet eksiğini gidermek. Biz vatandaşlarımızın kime oy verdiğini değil, sağlığını ve refahını önemsiyoruz. Yeni doğmuş çocuğun hiçbir kabahati yok. O evde su akmak zorunda. O köyde açıktan akan kanalizasyon olmamalı."Muhtar annesiyle kendisini ziyarete gelen Yağız Okuyucu'nun isteğini de geri çevirmeyen Başkan Yavaş," Okulumuzun yakınındaki bahçede futbol oynuyoruz ama saha çim değil beton olduğu için düştüğümüzde ayağımız acıyor. Oraya çim saha yapabilir misiniz?" diyen Şehit Mehmet Çetin İlkokulu öğrencisi Yavuz'a," Bakalım yerimiz varsa yapalım. Giderken telefonunu ver, ben arattıracağım seni" sözleriyle yanıt verdi.