Mansur Yavaş, Özhaseki'nin Afişlerinin Kendi Afişinin Üzerine Asılmasını Kabul Etti

Türkiye yerel seçimlere kilitlendi. Adaylar ise kampanyalarına hız verdi. Kampanyalar sırasında şaşırtan olaylar da yaşanıyor. Onlardan birisi Ankara'da ortaya çıktı.

AK PARTİ İLÇE BAŞKANI RİCADA BULUNDU

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş'ın ekibine ulaşarak, Beypazarı'nda bir dizi program gerçekleştirecek Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Özhaseki'nin afişlerinin kendi afişleri üzerine asılması için ricada bulundu.

İSTEĞİ SAYGIYLA KARŞILADI

Konuşmalarında sürekli temiz siyasetin önemini vurgulayan Yavaş ise, AK Partililerin bu isteğini saygıyla karşıladı. Yavaş, miting süresince kendi afişlerinin üzerine Özhaseki'nin afişlerinin asılmasını hoşgörüyle karşılayacaklarını bildirdi. Yavaş'ın olumlu yanıtının ardından, ilçede Özhaseki'nin afişleri asıldı.

İşte Ankara'da ortaya çıkan o görüntüler;