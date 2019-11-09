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Mansur Yavaş peyzaj mimarlarıyla bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentteki park ve rekreasyon alanlarıyla ilgili yapılacak yeni projeleri değerlendirmek için peyzaj mimarlarıyla bir araya geldi.

09.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:16Mansur Yavaş peyzaj mimarlarıyla bir araya geldi
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentteki park ve rekreasyon alanlarıyla ilgili yapılacak yeni projeleri değerlendirmek için peyzaj mimarlarıyla bir araya geldi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yavaş'ın başkanlığında ikinci defa yapılan toplantıda, yeni projelerin hayata geçirilmesi yönünde karar alındı.
Yavaş, betondan uzak, daha yeşil ve suni olmayan bir başkent istediğinin altını çizerek, 'daki cadde ve sokakların görsellerini peyzaj mimarlarıyla paylaştı.
Yavaş, Ankara'daki caddelerin, kaldırımların, parkların ve atıl durumdaki alanların çiçeklerle donatılarak sanat eserine dönüştürülebileceğini vurguladı. Yavaş, peyzaj mimarlarının yeni projelerine ilkbahar aylarına kadar başlayabileceğini aktardı.
İthal ağaç ve bitki yerine yerli üretimleri tercih edeceğinin altını çizen Yavaş, "Başkent'in çehresini güzelleştirerek, vatandaşları AVM'ler yerine daha iyi vakit geçirebilecekleri yeşil ve doğal alanlar oluşturmalıyız. Vatandaşlarımızı doğaya çekmemiz gerekiyor. Parkların güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, Ankara, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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