Mansur Yavaş rüşvet iddialarıyla ilgili konuştu: Ankara'da şantajcı bir grup var

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski CHP Ankara Milletvekili Başkanı Sinan Aygün arasındaki 'rüşvet' tartışması gündemden düşmüyor. Söz konusu tartışmalarla ilgili konuşan Yavaş, "Ankara'da bir grup var işlerini hatırla, tehdit, şantaj, rüşvet, siyasi bağlantı gibi yollarla çözüyorlar" ifadelerinde bulundu.

"BİZ TEHDİTLE GERİ ADIM ATMAYIZ"

Mansur Yavaş Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. "Sinan Aygün'le bir görüşmeniz oldu mu?" sorusuna Yavaş, "Kendisi bu davayla ilgili bir görüşmem olmadı. Kendisi daha önce benim ziyaretime geldi. Bu dava ile ilgili de Sinan Aygün benimle görüşmek istedi. Ben bu görüşmeyi kabul etmedim çünkü başıma gelecekleri biliyorum. Ankara'da bir grup var, işlerini hatırla, tehdit, şantaj, rüşvet, siyasi bağlantı gibi yollarla çözüyorlar. Sinan Aygün'ün bu şekilde saldırmasının gerekçesi ise şantajla tehditle bize geri adım attırmak. Asla geri adım atmayacağız" şeklinde cevap verdi.

"Belediye Meclis üyeleri ile Sinan Aygün arasındaki görüşmeden bilginiz var mıydı? sorusuna belediye başkanı, "Hayır, görüşmeden kesinlikle haberim yoktu" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN BASKISI OLDU MU?

Yavaş'ın açıklamaları şu şekilde; Kemal Kılıçdaroğlu sadece bana Sinan Aygün'ün kendisine geldiğini ve şantaj yapar gibi dava açacağını söylediğini aktardı.Ben de kendisine Ankara halkının yararına olmayan bir iş yapıldığını, bu hukuksuzluğa onay veremeyeceğimi dile getirdim kendisi de 'hukuk ne gerektiriyorsa onu yapın' dedi.

FETÖ'nün en büyük gelir kaynağı imar yoluyla emsal artışları. Emsal artışı rantlara bakın arkasında firari FETÖ üyeleri vardır. Bu TOGO Kuleleri'nin olduğu bölgedeki Sinan Aygün'ün eski ortağının izleri var. Artık ranta rüşvete bulaşmış bir belediye yok Biz belediyeyi meclis üyelerine kadar bütün belediyeyi ranta kapattık.

CHP'DE RÜŞVET TARTIŞMALARI

Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkında, Eskişehir yolundaki "Togo Kuleleri" olarak adlandırılan inşaatın 16 Aralık'ta mühürlenmesinin ardından bulunduğu suç duyurusunda ortaya attığı iddiaları araştırmak üzere İçişleri Bakanlığınca bir mülkiye müfettişi görevlendirilmişti.

Aygün, Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Yavaş ve ekibinin, Mimarlar Odasına açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon lira verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları, aksi halde inşaatını yıkacakları tehdidiyle karşılaştığını iddia etmişti. Aygün, istenen parayı vermeyince inşaatının kaçak muamelesi gördüğünü öne sürmüştü.

Aygün'ün iddialarına yanıt olarak belediyeden yapılan açıklamada, bölge idare mahkemesi kararının yerine getirilmesinin bir suç olarak gösterilmeye çalışıldığı belirtilmişti. "Togo Kuleleri"nde kat ve yoğunluk artışını sağlayan 2016'daki imar değişikliğinin iptal edildiği belirtilen açıklamada, mahkeme kararında "Togo Kulelerine sağlanan fazladan inşaat yapma avantajının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve üst ölçekli plan hükümlerine aykırı olduğunun tespit edildiğinin" kaydedildiği ifade edilmişti.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

AK Parti'nin önceki gün toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında eski CHP Milletvekili işadamı Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki 'rüşvet ve rant tartışması' da değerlendirildi.

Erdoğan, kurmaylarına, "Bu konuyu takip etmeye devam edin. Ancak bu konu bizim meselemiz değil, bizi ilgilendiren bir yanı da yok, o nedenle polemiğe girmeyin" talimatı verdi. Erdoğan'a, konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir komisyon kurulduğu ve bu komisyonun olayı yakından takip edeceği bilgisi verildi.