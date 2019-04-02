Mansur Yavaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş oldu. CHP adayı Mansur Yavaş, Ankara büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Ankara büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş ile ilgili seçim sonuçları ve Ankara büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Ankara büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Ankara aday yarışı ve Ankara seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Ankara Seçim Bilgileri

Ankara büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 12.180 olduğu belirlendi.

Ankara büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 12.180 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Ankara büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,67 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Ankara büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 3.925.129 olduğu belirlendi.

Ankara büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 3.362.639 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Ankara büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mansur Yavaş, Ankara yarışında % 50,91 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Mansur Yavaş toplamda 1.661.523 adet oy sayısına ulaştı.

Mansur Yavaş Kimdir?

Mansur Yavaş, 1955 yılında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı'nda tamamlamış, 1979 yılında İstanbul Universitesi Hukuk Fakültesi'nde başladığı lisans eğitimini 1983 yılında tamamlamıştır. Askeri savcı olarak tamamladığı askerlik sonrasında Yavaş, Beypazarı'nda 13 yıl boyunca serbest avukatlık yapmıştır.

Siyasete olan ilgisi gençlik yıllarında başlayan Yavaş, 1989-1994 yıllarında Belediye Meclis üyeliği yaptıktan sonra, 1994 yılında MHP'den Beypazarı Belediye Başkan adayı olmuştur.

18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP'den aday olup yüzde 51 oy oranıyla 8,500 oy alarak Beypazarı Belediye Başkanı olmuştur. Tarihi Beypazarı konaklarının restorasyonu ve binlerce yıllık Beypazarı tarihini koruma çalışmalarıyla '2001 Yılının En İyi Yerel Yöneticisi', Türk Dil Kurumu tarafından Türkçenin korunması nedeniyle verilen onur ödülü, doğa savaşçılarının 'Çevre Ödülü' gibi ödüller almış, 24 Eylül 2004 tarihinde TUSİAV tarafından 'Yılın Belediye Başkanı' seçilmiştir.

Universitelerin, halkın ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle uyguladığı sosyal belediyecilik anlayışıyla Beypazarı Modeli'nin mimarı olarak anılan Mansur Yavaş uluslararası arenada da pek çok köz örnek belediye başkanı gösterilmiştir.

Belediye Başkanlığı döneminde çalışmaları 500'ü aşkın belediyeye ve yurtiçi ve yurtdışı sempozyumlara model olmuştur. 18 Nisan 2004 seçimlerinde yüzde 55 oy oranı ve 11 bin oy ile yeniden Beypazarı Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, 29 Mart 2009 tarihli yerel seçimlerde MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmuş ve aldığı %27 oy oranıyla büyük bir çıkış yakalamıştır. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aday olduğu CHP'de Ankara Büyükşehir Başkanlığı yarışında %43.83 oy almıştır.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'dır.

Mansur Yavaş Evli ve 2 çocuk babasıdır.

CHP Ankara büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.