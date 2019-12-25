Mansur Yavaş - Sinan Aygün tartışmasına Davutoğlu'nun partisinden ilk yorum: Yabancı yatırımcıyı kaçırır

Aralık ayının son haftalarında kurulan Gelecek Partisi gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmeler yapmaya başladı. Ankara merkezinde tüm Türkiye'nin konuştuğu Mansur Yavaş-Sinan Aygün tartışmasına Gelecek Partisi yorumu kurucular kurulu üyesi olan Feramuz Üstün'den geldi.

Üstün, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Sayın Yavaş ve Sayın Aygün arasında geçen bu polemiği takip eden yabancı bir yatırımcı bırakın Türkiye'de yatırım yapmayı düşünmeyi belki de hali hazırdaki bir projesini bile iptal edebilir" ifadelerini kullandı.

İşte Üstün'ün yaptığı açıklama;

"Bir süredir kamuoyunu meşgul eden Mansur Yavaş ve Sinan Aygün arasındaki rüşvet polemiği çok net göstermiştir ki ülkemizdeki inşaat rantı meselesinde bir çok muğlak nokta bulunmaktadır. Bu muğlaklık ilgili kişileri de zaman zaman haksız yere töhmet altında bırakılabilmekte; bu işten nemalananlar kadar, yasal çerçeve içersinde hareket edenleri de bir takım iftira ve ithamların muhatabı kılabilmektedir. İmar yasalarımız ne yazık ki hem kurumsal bir devlet anlayışıyla hem de çağdaş belediyecilik anlayışıyla bağdaşmamakta ve acilen düzenlemeye gidilmesini gerektirmemektedir.

"DAVUTOĞLU, BAŞBAKANLIĞI DÖNEMİNDE BİZZAT İLGİLENDİ"

Partimizin genel başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu, başbakanlığı döneminde bu meseleyle bizzat ilgilenmiş, 2014 senesinde kanun taslağı kamuoyu ile paylaşılmış ve son halini almıştı. Bu yasa rant vergisini de içeriyordu ve taslağın son hali de 'Eylem planına göre imar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışının belli bir oranı kamu payı olarak tahsil edilecek. Bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Maliye, Hazine, İçişleri Bakanlığı ve Belediyeler Birliği çalışma yapacak' metniyle 64. Hükümetin Reform Eylem Planı olarak açıklanmıştı.

"ŞEFFAFLIKTAN VE ADALETTEN YANA KAVIMIZI KOYDUK"

Biz, Gelecek Partisi olarak bürokrasinin ve devlet hayatının her alanında şeffaflıktan ve adaletten yana tavrımızı koymuş durumdayız. İşte bu gibi ikilemleri, iddiaları ve şahısları yıpratıcı olaylara meydan vermemek aynı zamanda da muğlaklığı yok eden ve yasaların arkasından dolanarak bir takım şahsi menfaatlere çanak tutan yasaların tümden revize edilme taraftarıyız.

"BU ŞARTLAR ALTINDA TÜRKİYE'YE YABANCI YATIRIMCI GELMEZ"

Sürekli birbirini tekrar eden bu gibi olaylar yabancı yatırımcıyı da ürkütmekte ve adeta Türkiye'den fikren ve fiilen uzaklaştırmaktadır. Sayın Yavaş ve Sayın Aygün arasında geçen bu polemiği takip eden yabancı bir yatırımcı bırakın Türkiye'de yatırım yapmayı düşünmeyi belki de hali hazırdaki bir projesini bile iptal edebilir. Bu, üçüncü dünya ülkelerinde bile artık eşine az rastlanır bir olaydır. İlgili makamların bu yasalar hakkında ivedilikle harekete geçmesi ve gereken düzenlemeleri yapmaları gerekmektedir. Bu ve geçmişte bunun gibi yaşanan olayların gelecekte yaşanmaması adına Sayın genel başkanımızın o günlerde hazırlayıp kamuoyuna sunduğu taslak acilen raflardan indirilmeli ve yürürlüğe konması için bir an evvel gereken adımlar atılmalıdır."