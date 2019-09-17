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TOKİ'nin ihaleye açtığı Atatürk Orman Çiftliği arazisini Ankara Büyükşehir Belediyesi kazandı

Mansur Yavaş'ın talimatıyla Atatürk Orman Çiftliği arazisi için ihaleye giren Ankara Büyükşehir Belediyesi Atatürk'ün mirasının yapılaşmaya açılmasının önüne geçti.

17.09.2019 20:44

Atatürk Orman Çiftliği'ne ait arazilerin satışı için TOKİ'nin ihalesine 9 Eylül'de Ankara Büyükşehir Belediyesi de dahil olunca satış geçen haftaya ertelendi. Geçen hafta yeterli katılım olmaması ve rekabet sağlanmaması nedeniyle de ihale bir kez daha ertelendi.

YAPILAŞMANIN ÖNÜ KESİLDİ

Bugün yapılan ihaleye ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla ihaleye giren, Ankara Büyükşehir Metropol İmar A.Ş. ihaleyi kazandı ve AOÇ arazisinin yapılaşmaya açılmasının önü kesildi.

Atatürk Orman Çiftliği kiralama ihalesinin birinci parselini yıllığı 119.000 TL'ye, ikinci parseli ise yıllığı 190.000 TL'ye Metropol İmar A.Ş. kazandı. İhaleyi izleyenler arasında bulunan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Candan'da haberi kendi sosyal medya hesabından müjdeledi. Böylece Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan AOÇ arazisi, yapılaşmadan kurtuldu.

Mansur Yavaş belediye adına Atatürk Orman Çiftliği ihalesine girince TOKİ satışı ertelediMansur Yavaş belediye adına Atatürk Orman Çiftliği ihalesine girince TOKİ satışı erteledi

TOKİ'nin ihaleye açtığı Atatürk Orman Çiftliği arazisini Ankara Büyükşehir Belediyesi kazandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Mansur Yavaş, Ankara, Politika, Ekonomi, Güncel

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