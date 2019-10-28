Mansur Yavaş'tan Ankara'da köyüne ev yaptırmak isteyenlere müjde: 100 metrekareye kadar bir kuruş para ödemeyeceksiniz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk etapta 17 ilçeyi ziyaret ederek, muhtarlarla ihtiyaçların belirlenmesi ve sorunların çözümü için toplantılar yapacak. Başkan Yavaş, ziyaretine Beypazarı'ndan başladı.

"MUSLUĞUNDAN SU AKMADIK KÖY KALMAYACAK"

Beypazarı'nı ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sırasıyla Nallıhan, Ayaş, Güdül ve diğer ilçelerin hepsine giderek muhtarlarla bir araya geleceğini belirtti. Başkan Yavaş, "Yıllardır Ankara'da Ankaralı bir belediye başkanı olmaması nedeniyle beklenti yüksekti. İyi ki hemşehrimizi seçmişiz dedirtmek istiyoruz. Sizin içinizden çıkan insanlarız. Dolayısıyla 17 dış ilçeyi ziyaret edip yerinde dertlerini dinleyip, buradaki amirlerimizle, daire başkanlarımızla sizleri buluşturacağız. 2-3 yıl içinde 17 ilçede hiçbir şekilde su, kanal, yol, kaldırım ve diğer eksikliklerin kalmasını istemiyorum. Bunun için hedef koyduk. Musluğundan su akmadık köy kalmayacak. Suyu akmayanlar varsa bize tekrar yazdırsın. Önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız. Yine Ankara'nın tümünde kanalizasyonu açıktan akan köy kalmayacak" dedi.

KÖYÜNE EV YAPTIRMAK İSTEYENLERE MÜJDE

Köyüne ev yaptırmak isteyenlere de müjde veren Başkan Yavaş'tan, "Köy imarları var. Bu nedenden dolayı kimse köyüne ev yapamıyor. Biz 920 tane köye projemizi hazırladık, önümüzdeki ay yapılacak olan meclis toplantısına yetiştirebilirsek sunacağız. 100 metrekareye kadar köyüne ev yapmak isteyenler bir kuruş para ödemeden gidip köyüne ev yapabilecek. İlçe belediyelerine de önerilerde bulunacağız 'siz de bunlardan bir ücret almayın' diye çünkü elektrik, beton ve demir projesi diye ücret alınıyordu, bunlar hazır geleceği için bir ücret ödenmeyecek" dedi.

BUĞDAY SATIN ALINACAK

Halk Ekmek büfelerinin halk market olacağını belirten Başkan Yavaş, sözleşmeli üreticilik yaptırarak, buğday ekmek isteyenlerden buğdayını satın alacaklarını söyledi.