10.06.2019 22:05
Haberler» Spor » Haber

Mansur Yavaş'tan Ankaragücü taraftarına müjde!

Ankaragücü'nün maçlarını oynadığı Eryaman Stadı'nın etrafında yaşanan sel sorununu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çözecek.

Ankaragücü'nün yeni stadı Eryaman Stadyumu'nda yaşanan su baskını sorununa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan müdahale geldi.

"FAZLA VAKTİMİZ YOK"

Twitter'da Ankaragücü'nün bir taraftar hesabı tarafından Mansur Yavaş'a yazılan mesajda "Dün yağan yağmur sonrasında taraftarımızın giriş çıkış yaptığı yol sular altında kaldı. Sn Başkanım Mansur Yavaş sizden ricamız yeni Sezon başlamadan Eryaman Stadyumu etrafının bir an önce bitirilmesidir. Fazla vaktimiz yok bu konuda müjdeli haberlerinizi bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"HEMEN TALİMAT VERİYORUM"

Bu paylaşımı yanıtsız bırakmayan Yavaş, "Hemen talimat veriyorum" diyerek sarı-lacivertli taraftarları sevindirdi.

(Skor)

Mansur Yavaş'tan Ankaragücü taraftarına müjde!
Ankara, Eryaman, Ankaragücü, Mansur Yavaş, Spor, Güncel

YORUMLAR (2)
MANSUR YAVAŞ FARKIYLA: BU MESAJ MANSUR YAVAŞ TARAFINDAN ANKARALILAR''A ÇEKİLMİŞ. . ANKARA ANKARA OLALI BÖYLE BİR MESAJ GÖRMEDİ. . HELAL OLSUN BAŞKAN. . ''Değerli Ankaralılar, Yağışın tekrar başladığı başkentimizde, tüm izinler iptal edilmiş olup ekiplerimiz her ihtimale karşı hazırlıklı durumdadır. Sizleri de tedbirli ve dikkatli olmaya davet ediyorum. İhbarlarınız ve taleplerinizi 153 Mavi Masa hattından bizlere iletebilirsiniz. Mansur YAVAŞ-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. . ''
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
T. C: Mansur baskan
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz