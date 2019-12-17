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Mansur Yavaş'tan Ankaralı çiftçilere müjde: 400 ton tohum dağıtılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üretim yapacak çiftçilere 400 ton yem bitkisi tohumunun bedava dağıtılacağını söyledi.

17.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:19

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın tarım başkenti olmasını hedeflediklerini belirterek çiftçilere ücretsiz yem bitkisi tohumu dağıtacaklarını açıkladı. Müjdeli haberi sosyal medya üzerinden duyuran Yavaş, çiftçilere dağıtılacak tohumun 400 ton olduğunu belirtti.

"EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Twitter üzerinden açıklama yapan Yavaş şunları söyledi:

"Ankara'nın tarımın da başkenti olmasına yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu kapsamda üretim yapacak çiftçilere 400 ton ücretsiz yem bitkisi tohumu dağıtacağız. Üreten, güçlü bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz"

İşte Yavaş'ın yaptığı paylaşım:

Mansur Yavaş'tan Ankaralı çiftçilere müjde: 400 ton tohum dağıtılacak

Mansur Yavaş, Ankara, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

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