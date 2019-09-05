Mansur Yavaş belediye adına Atatürk Orman Çiftliği ihalesine girince TOKİ satışı erteledi

Atatürk Orman Çiftliği'ne ait araziler TOKİ tarafından satışa çıkarılmıştı. Arazilerin ihalesinin bugün gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Ancak, ihale öncesi TOKİ yaptığı açıklamayla bugün yapılacak olan ihaleyi ertelediğini duyurdu.

BELEDİYE İHALEYE GİRMEYE KARAR VERDİ

TOKİ, ihalenin ertelenmesine "yeterli katılım olmadığından ve rekabet sağlanamadığı" gerekçesini gösterdi. Ancak, asıl neden Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihaleye dahil olmasıydı.

Odatv'nin edindiği bilgilere göre; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin TOKİ'nin açtığı ihaleye "Tarımsal amaçla kiralaması" için girmesine karar verdi. Belediyenin kararının ardından TOKİ ihaleyi yapmadan erteledi.

TOKİ ŞARTNAMEYİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞACAK

Kulislerde, ihalenin verileceği şirketin önceden belirlendiği ancak belediyenin oyunu bozduğu, TOKİ'nin ihale şartnamesini değiştirmek için çalışma yapacağı ve belediyenin ihaleye girmesini engellemeye çabalayacağı konuşuluyor.