Mansur Yavaş, "Halk arasında korku yaratmak" suçlamasıyla Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek'in Ankara'nın içme sularının kirli olduğunu iddia ederek, hastalıkları bu kirliliğe bağlaması yargıya taşındı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gökçek'in halk arasında korku ve panik yaratmak amacı ile asılsız iddialarda bulunduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Mansur Yavaş, asılsız sosyal medya paylaşımları nedeni ile Gökçek hakkında soruşturma yürütülüp kamu davası açılmasını talep etti.

SAĞLIK BAKANI DA GÖKÇEK'İ YALANLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konu ile ilgili soruları , "İçme sularında geçmiş yıla göre bir farklılık olmadığı, gelen hastaların sıklığının da sayısının da geçen yıldan ciddi anlamda farklı olmadığını gördük. Salgın mevsimsel ve dönemsel… En azından sulardan olmadığını söyleyebiliriz" şeklinde yanıtladı.