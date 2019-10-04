Mansur Yavaş'tan kedisi Khaleesi ile birlikte eğlenceli video

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kedisiyle birlikte video çekerek, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü kutladı.

VİDEODA HAYVANLAR İÇİN YAPILANLAR ANLATILDI

Mansur Yavaş'ın kedisi Khaleesi görüntülerde, Yavaş'ın Sokak Hayvanları Çalıştayı'nı tekrarlayacağını duyurdu ve yaptıkları diğer yardımları hatırladı. Khaleesi için yazılan alt yazıda, "Sincan'da kısırlaştırma ünitesi kuruldu, beslemede hayvanlar için daha sağlıklı olan kuru mamaya geçildi ve yerel hayvan gönüllüleri oluşturmak için eğitimler düzenlendi" ifadeleri kullanıldı.

ŞORİK NEDİR?

"Ağzının şoriği akmak," bir yemeğin lezzetli olduğunu belirtmek için kullanılan bir ifade anlamına gelmektedir.