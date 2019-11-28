Mansur Yavaş'tan 'kuvvetli fırtına' uyarısı

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yarın beklenen 'kuvvetli fırtına' nedeniyle Ankaralıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'da yarın beklenen 'kuvvetli fırtına' nedeniyle halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yavaş açıklamasında, "Değerli hemşehrilerim, Meteorolojinin uyarısına göre, yarın sabah saatlerinden itibaren kentimiz genelinde beklenen kuvvetli fırtınaya karşı sizleri dikkatli olmaya davet ediyorum. Yaşanması muhtemel tüm olumsuzluklara karşı ekiplerimizle birlikte teyakkuz halinde olacağız" ifadelerine yer verdi.