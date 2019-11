Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek'in başkanlığı döneminde otoparkların belli vakıf ve gruplara verildiğini iddia etti. Yavaş'ın Belediye Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, SOS Vakfı'na 13, Korkutata ailesine 110, Ankara spor 9, Keçiörengücü'ne ise 28 otopark verildiğini öne sürmesinin üzerine Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım ile Mansur Yavaş'ı yalan söylemekle suçladı. "SOS Vakfı'na ait 3, Korkutada ailesine ait 1, Keçiörengücü'ne ait 2, Ankaraspor'a ait olan otopark sayısı ise 2" diye açıklama yapan Gökçek, Yavaş'a da çağrı yaparak, "Söylediklerini ispat edersen bundan sonra siyasi hayatı bırakacağım, eğer ispat edemezsen sen de belediye başkanlığını bırakacak mısın?" diye sordu.

YAVAŞ, OTOPARK DIŞINDA SOS VAKFI'NA VERİLENLERİ AÇIKLADI

Gazete Duvar'ın haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısında konuşan Mansur Yavaş, Gökçek'in sözlerine yanıt verdi. "Şimdi ben bir özür dileyeceğim. Yalan değil ama yanlış var onu düzelteyim" diyen Yavaş, vakıf ve gruplara verilenlerin sadece otoparktan ibaret olmadığını şu sözlerle açıkladı:

"Şimdi ben bir özür dileyeceğim. SOS Vakfı 13, Korkutata ailesi 110, Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor 9, Keçiörengücü 28 otopark aldı demiştim. Gökçek beni yalancılıkla itham etti. Yalan değil ama yanlış var, onu düzelteyim. Söylediği kadar SOS Vakfı'nda otopark yok; ama başka şey var. Belediye'nin 13 parça malı SOS Vakfı'na verilmiş! 4 adet Hacı Bayram Veli türbesi çevresinde büfe, 1 adet Çamlıdere'de iki katlı Ankara evi, 3 adet otopark işletmesi (Mavi Göl Otoparkı 1628 araç kapasiteli) 50. Yıl Otoparkı, (593 araç kapasiteli) Yenişehir Çok Katlı Otoparkı, (944 araç kapasiteli) 4 adet Kocatepe Çok Katlı Otopark üzerinde ticari ünite, 1 adet Dikmen Vadisi'nde ticari ünite SOS Vakfı'na verilmiş."

KORKUTATA AİLESİNE MOGAN PARKI VE HARİKALAR DİYARI'NDA İŞLETMELER

Korkuteli ailesine ait otopark dışında verilen gayrimenkulleri de açıklayan Yavaş, "Göksu Parkı'nda 17 adet ticari ünite bu aileye ait. Göksu Parkı Otoparkı, sinema, 2 tuvalet, 2 mini futbol sahası, 2 basket sahası, 2 tenis sahası, plaj voleybol sahası, baby car pisti, mini car pisti, GO kart pisti, dağ kızağı artı kafe, sekiz vagonlu tren. Ayrıca Harikalar Diyar'ında 23 adet ticari ünite verilmiş. Gemi ve kayık yüzdürme alanı, GO kart alanı, büfe, tuvalet, depo, 2 tane açık oturma alanı, masal adası işletmeleri, 3 adet çay bahçesi, 4 adet büfe, 2 adet dükkan ve trenler. Mogan Parkı'nda 8 adet ticari ünite; raylı tırtıl artı tren, açık alan, zincirli uçan sandalye artı trambolin, 1 adet açık havuz, 1 adet akülü araç pisti, 1 adet go kart pisti, 1 adet büfe. Altınpark'ta ise, 1 tane ticari işletme, gezi treni işletmesi. One Tower önünde bir adet ticari işletme, onu da başkasına kiraya vermişlerdi, herhalde boşaltılmış. Metro ve Ankaray istasyonlarında meşrubat büfeleri de 60 adet verilmiş" ifadelerini kullandı.

YAVAŞ, VERİLENLERİ SIRALADI

Büyükşehir Belediyespor'a da, 2 adet otopark işletmesi -Toptancı Hali Otoparkı, (bin 60 araç kapasiteli) Kocatepe Çok Katlı Otoparkı, (bin araç kapasiteli) 5 adet Sincan bölgesinde spor kompleksi ve muhtelif işletmeler –kapalı spor salonu, Sincan spor salonu, Sincan ASAŞ Stadı, 5 katlı otel, halı saha ve Sincan Spor kompleksinde muhtelif iş yerleri, 1 adet Mogan Gölü Yelken Branşı, 1 adet Ataç Sokak'taki eski Başkanlık konutu verildiğini söyledi. Yavaş, Keçiörengücü'ne verilenleri ise şöyle sıraladı: "4 otopark, Rüzgarlı Ege Sokak, Aksu Köprüaltı Otoparkı, AŞTİ Otoparkı, Gençlik Parkı Otoparkı, 17 adet İzmir Caddesi'nde muhtelif işletmeler (şahsa), 1 adet de Gençlik Parkı Nikah Salonu şu anda Keçiörengücü'ne verilmiş."