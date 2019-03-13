Mansur Yavaş, "Sorularıma Cevap Ver" Diyen Ömer Çelik'e Meydan Okudu: Cevap Hakkımı Sağlayın

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mansur Yavaş, sahte senet iddialarıyla ilgili konuştu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in iddialarına cevap verip çağrı yapan Yavaş, "Canlı yayınlarda aynı şekilde cevap hakkımı sağlayın" dedi.

Mansur Yavaş, gündeme bomba gibi düşen sahte senet iddialarıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Ömer Çelik'e çağrı yapan Yavaş, şu ifadelerini kullandı:

"CEVAP HAKKIMI SAĞLAYIN"

"Ömer Çelik, tüm televizyonlarda yayınlanan basın açıklamalarınıza, canlı yayınlarda aynı şekilde cevap hakkımı sağlayın."

"DAHA FAZLA MAHCUP OLMAYIN"

"Herkesin anlayıp sizin anlamak istemediğiniz cevaplarımı, sizin bile anlayacağınız seviyede açıklayayım. Böylece daha fazla mahcup olmayın."

ÖMER ÇELİK NE DEDİ?

Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili basın toplantısı düzenleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İftira arıyorlarsa kendilerinin içinde bulundukları atmosfer içindeki siyasi ilişkilerine bakması gereken bir durumdur. Bu rakipler meselesi değildir. Kendisine güvenen bir siyasetçi bu sorulara cevap verebilir. AK Parti bir dünya markasıdır." dedi.