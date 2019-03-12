Mansur Yavaş'tan Şikayetçi Olan Necmettin Kesgin'in Avukatı, Şule Çet'in Sanığının da Avukatı Çıktı

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş'tan şikayetçi olan iş insanı Necmettin Kesgin'in avukatı Levent Ekmen'in , Şule Çet'in sanığının da avukatı olduğu ortaya çıktı.

Abcgazetesi'nde yer alan habere göre, Mansur Yavaş'ın kendisi adına 600 bin dolarlık sahte senet düzenlediğini iddia ederek şikayetçi olan Necmettin Kesgin'in avukatının aynı zamanda Şule Çet'in sanığının avukatı olduğu ortaya çıktı.

ŞULE ÇET DAVASINDA SKANDAL BİR SAVUNMAYA İMZA ATMIŞTI

Kesgin'in avukatı Levent Ekmen, Şule Çet davasında, Şule'nin bakire olmadığını, kızlık zarında eski yırtıklar olduğunu belirterek skandal bir savunmaya imza atmıştı.