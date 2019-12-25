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Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'e iki ayrı tazminat davası

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sinan Aygün'e katıldığı bir televizyon yayınında yaptığı açıklamalar nedeniyle iki farklı tazminat davası açtı.

25.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:50 Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'e iki ayrı tazminat davası
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sinan Aygün'e katıldığı bir televizyon yayınında yaptığı açıklamalar nedeniyle iki farklı tazminat davası açtı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ilk davayı Aygün'ün yayında kullandığı "Cahil adam", "Bu adam nasıl belediye başkanlığı yapacak bilemiyorum" ifadeleri nedeniyle açtığı öğrenildi. Yavaş'ın Sinan Aygün hakkında açtığı ikinci tazminat davasının konusu ise FETÖ suçlaması oldu. Yavaş, 2014 yılındaki CHP adaylığı süreci hakkındaki iddiaları üzerine Aygün hakkında mahkemeye başvurarak manevi tazminat davası açtı.
(İHA)

Mansur Yavaş, Sinan Aygün, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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