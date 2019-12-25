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Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'e tazminat davası

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP eski milletvekili iş insanı Sinan Aygün hakkında, katıldığı televizyon programında kendisi hakkındaki söylemleri nedeniyle 50'şer bin liralık iki farklı tazminat davası açtı.

25.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:06 Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'e tazminat davası

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP eski milletvekili iş insanı Sinan Aygün hakkında, katıldığı televizyon programında kendisi hakkındaki söylemleri nedeniyle 50'şer bin liralık iki farklı tazminat davası açtı.

Mansur Yavaş, ilk davayı Sinan Aygün'ün 20 Aralık 2019 tarihinde katıldığı televizyon programında kendisi için kullandığı "cahil adam" ve "bu arkadaş nasıl belediye başkanlığı yapacak bilemiyorum" ifadeleri nedeniyle açtı. Suç duyurusu dilekçesinde, Yavaş'ın onur ve saygınlığını hedef alan, kişilik haklarına tecavüz niteliğindeki haksız fiil kapsamındaki beyanlar nedeniyle 50 bin liralık manevi tazminat talep edildi.

İkinci dava ise yine Sinan Aygün'ün, aynı programda Yavaş hakkında kullandığı 'FETÖ' içerikli ifadeleri nedeniyle açıldı. Suç duyurusu dilekçesinde Aygün'ün, Yavaş ile ilgili 2014 yılı CHP adaylığı sürecine ilişkin, "Benim de FETÖ'cü olarak bildiğim bir arkadaşım, 'biz Yavaş ile görüşüyoruz, CHP'ye alacağız' dedi" şeklindeki ifadeleri hatırlatıldı. Aygün hakkında bu ifadeleri nedeniyle 50 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.

 



Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Mansur Yavaş, Sinan Aygün, Politika

Kaynak: DHA

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