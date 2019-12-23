Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'ün iddiaları hakkında açıklama: 'Bir okul yap' denilmiş, onu da yapmamış

Eski CHP Milletvekili ve iş adamı Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkında, Eskişehir yolundaki "Togo Kuleleri" olarak adlandırılan inşaatının 16 Aralık'ta mühürlenmesinin ardından bulunduğu suç duyurusunda ortaya attığı rüşvet iddiaları ve sonrasındaki açıklamaları gündem olmuştu.

MANSUR YAVAŞ'TAN İDDİALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Mansur Yavaş, Sinan Aygün'ün söz konusu iddialarına ilişkin Haber Global'de değerlendirmelerde bulundu. Yavaş, "'Kaset, ses kaydı açıklayacağım' diyorsunuz. Ve ardından çıkıp diyorsunuz ki 'Benden okul parasını istediler'. Daha önce bu büyük rant verilirken haksız ve haram mal verilirken kendisine denilmiş ki 'Bir okul yap' o okulu da yapmamış. Sonra diyor ki 'Mahkeme iptal etti, ben yapacaktım'" ifadelerini kullandı.

"BEDELİNİ GÖTÜRÜP BELEDİYEYE VERMİŞ OLMANIZ GEREKİYORDU"

Yavaş, "Ne olursa olsun ahlaki olarak, size bir rant verilmişse yanlış hadise ama bir okul yapmanızı istenmişse siz de o okulu yapmadıysanız bedelini götürüp belediyeye vermiş olmanız gerekiyordu." dedi.

Mansur Yavaş konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

2-3 gün evvel dilekçe veriyorsunuz. Kamuoyunda benimle hiç görüşmediğiniz halde Mansur Yavaş ve rüşvet ile belediye meclis üyeleriyle rüşvet konuşmalarını sağlıyorsunuz. "Kaset, ses kaydı açıklayacağım" diyorsunuz ve ardından çıkıp diyorsunuz ki "Benden okul parasını istediler." Daha önce bu büyük rant verilirken haksız ve haram mal verilirken kendisine denilmiş ki "Bir okul yap" o okulu da yapmamış. Sonra diyor ki "Mahkeme iptal etti, ben yapacaktım."



"ELİNDEN GELENİ ARDINA KOYMA"

Ne olursa olsun ahlaki olarak, size bir rant verilmişse yanlış hadise ama bir okul yapmanızı istenmişse siz de o okulu yapmadıysanız bedelini götürüp belediyeye vermiş olmanız gerekiyordu. Dolayısıyla özellikle kendisi bu olayı konuşturmak istiyor. Benimle görüşmek istiyor. Hukuk müşavirimizi arayan Aygün'e deniliyor ki "Başkanımız kesinlikle istinafa gitmeyecek." Cevaptan memnun kalmayan Aygün "Şikayet edeceğim" diye vesaire. Ben de mesaj attım "Elinden geleni ardına koyma" diye. Çok pişkinler, hiçbir şey olmamış gibi bu şekilde konuşuyorlar.

"HUKUKTAN ŞAŞMAYIN"

Biz halka herkese eşit şeffaflıktan yana olacağımıza haktan hukuktan yana olacağımıza söz verdik. CHP'li olsa ne olur, babamın oğlu olsa ne olur hak hukuk ne diyorsa o olur.Sayın Genel Başkanımıza biz durumu ilettiğimizde bize verdiği talimat "Hukuktan şaşmayın" biz de bunu uyguluyoruz.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisiyle ilgili rüşvet iddiasında bulunan eski CHP'li Sinan Aygün hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına "Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanuna Muhalefet ve Terör Örgütüne Yardım Etmek" nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

CHP'DE RÜŞVET TARTIŞMALARI

Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkında, Eskişehir yolundaki "Togo Kuleleri" olarak adlandırılan inşaatın 16 Aralık'ta mühürlenmesinin ardından bulunduğu suç duyurusunda ortaya attığı iddiaları araştırmak üzere İçişleri Bakanlığınca bir mülkiye müfettişi görevlendirilmişti.

Aygün, Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Yavaş ve ekibinin, Mimarlar Odasına açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon lira verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları, aksi halde inşaatını yıkacakları tehdidiyle karşılaştığını iddia etmişti. Aygün, istenen parayı vermeyince inşaatının kaçak muamelesi gördüğünü öne sürmüştü.

Aygün'ün iddialarına yanıt olarak belediyeden yapılan açıklamada, bölge idare mahkemesi kararının yerine getirilmesinin bir suç olarak gösterilmeye çalışıldığı belirtilmişti. "Togo Kuleleri"nde kat ve yoğunluk artışını sağlayan 2016'daki imar değişikliğinin iptal edildiği belirtilen açıklamada, mahkeme kararında "Togo Kulelerine sağlanan fazladan inşaat yapma avantajının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve üst ölçekli plan hükümlerine aykırı olduğunun tespit edildiğinin" kaydedildiği ifade edilmişti.

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Togo Kuleleri inşaatının mühürlenmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında 'rüşvet' iddiasıyla suç duyurusunda bulunan eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile görüştüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu, "Ben de Mansur Bey ile "Nedir bu?" diye konuştum. Hukukun gereği neyse onu yapın dedik" dedi. Mansur Yavaş'a destek veren Kılıçdaroğlu, "Rantla mücadele gerekiyor. Mansur Bey de bunu yapıyor" ifadelerini kullandı.

DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLDİ

Aygün'ün parti tüzel kişiliği, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlunu hedef alan açıklamalar yapması üzerine Ankara İl Yönetimi süreci başlattı. CHP il yönetimi, Aygün'ü "tedbirli" olarak partiden ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk etti. Bu işlemin ardından Aygün, CHP'deki tüm seçme ve seçilme hakkını da kaybetmiş oldu.