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Mansur Yavaş'tan üniversite öğrencilerine ekspres hat müjdesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencilerinin okullarına daha hızlı ulaşımı için ekspres hattın devreye alınacağını açıkladı. Mansur Yavaş ayrıca, pazartesi gününden itibaren üniversite durağında öğrencilere çorba ikram edileceğini açıkladı.

10.11.2019 18:55 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:18

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üniversite öğrencilerine iki müjde birden verdi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencilerinin okullarına daha hızlı ulaşımı için ekspres hattın devreye alınacağını açıklayan Yavaş, pazartesi gününden itibaren üniversite durağında öğrencilere çorba ikram edileceğini duyurdu.

ÖĞRENCİLERE İKİ MÜJDE BİRDEN

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentte öğrenim gören üniversite öğrencilerinin sorunlarına çözüm üretmeyi sürdürüyor.

Mansur Yavaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, Talebinize sessiz kalmadık. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencilerinin okullarına daha hızlı ulaşımı için ekspres hattımız başlıyor. Ayrıca pazartesi günü sabah 08.00'den itibaren üniversite durağında çorba ikram edeceğiz. Öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

27 YAŞ ALTI VE KULLANIM SINIRINI KALDIRDI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş'ın talimatıyla, aylık öğrenci abonman kartında 27 yaş ve altı kullanım sınırı kaldırıldı. Bundan sonra örgün eğitim sisteminde yer alan (lise, ön lisans, lisans, lisansüstü, ikinci öğretim) tüm öğrenciler, 200 binişlik 60 TL'ye indirimli aylık abonman kartı kullanabilecek. 20 Ekim'de Ankara'da ilk kez başlayan uygulamadan bugüne kadar 46 bin öğrenci yararlandı.

Mansur Yavaş'tan üniversite öğrencilerine ekspres hat müjdesi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Mansur Yavaş, Ankara, Politika, Güncel


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