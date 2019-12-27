Haberler » Güncel » Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı - Haber

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerli otomobile ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizin fark gözetmeksizin uluslararası her alanda 'Milli' duruşunun bir adım öteye taşınması için tüm imkanlarımızı sonuna kadar seferber etmeye hazırız" dedi.

27.12.2019 23:27 | Son Güncelleme: 27.12.2019 23:27 Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerli otomobile ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizin fark gözetmeksizin uluslararası her alanda 'Milli' duruşunun bir adım öteye taşınması için tüm imkanlarımızı sonuna kadar seferber etmeye hazırız" dedi.

Yavaş, bugün tanıtımı yapılan yerli otomobile ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Yavaş paylaşımında, "Uzun bir süredir yerli oto ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmeye çalışıyoruz. Ülkemizin fark gözetmeksizin uluslararası her alanda 'Milli' duruşunun bir adım öteye taşınması için tüm imkanlarımızı sonuna kadar seferber etmeye hazırız" ifadelerini kullandı. 



Mansur Yavaş, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:52   TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu'dan "yerli otomobil" yorumu - Haber
00:51   Türkiye'nin Otomobili Doğu Anadolu'da büyük beğeni topladı - AĞRI/ERZİNCAN/ - Haber
00:50   Bursa'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı - Haber
00:48   Merkez Bankası, kredi kartı faiz oranlarını indirdi - Haber
00:44   Rahatsızlanan çocuk için kardan yolu kapanan köye ulaştılar - Haber
23:50   Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Haber
23:47   Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Haber
23:10   Çarptığı köpeği kontrole inen sürücü, başka otomobilin çarpması sonucu öldü - Haber
22:12   İstanbul'da park halindeki TIR çalındı - Haber
21:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Haber
28.12.2019 01:02:05