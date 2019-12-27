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Mansur Yavaş'tan yerli otomobil paylaşımı: Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerli otomobil ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin uluslararası her alanda 'Milli' duruşunun bir adım öteye taşınması için tüm imkanlarımızı sonuna kadar seferber etmeye hazırız" dedi.

27.12.2019 22:44 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:52

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün Gebze'de tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili yaptığı paylaşımda, " 'nin uluslararası her alanda 'Milli' duruşunun bir adım öteye taşınması için tüm imkanlarımızı sonuna kadar seferber etmeye hazırız" dedi.

"TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETMEYE HAZIRIZ"

Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun bir süredir #YerliOto ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmeye çalışıyoruz. Ülkemizin fark gözetmeksizin uluslararası her alanda "Milli" duruşunun bir adım öteye taşınması için tüm imkanlarımızı sonuna kadar seferber etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN YERLİ OTOMOBİLE DESTEK

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Twitter hesabından yerli otomobil ile ilgili paylaşımda bulundu. İmamoğlu, paylaşımında, "Akıl ve bilimi barındıran her adımda varız. Türkiye'nin yerli otomobil girişimi ile gurur duyuyoruz. Elektrikli üretimi desteklemek için, İBB olarak çok güçlü bir siparişle yerli otomobilimize destek olacağız. Emeği geçen herkese ülkem adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Mansur Yavaş'tan yerli otomobil paylaşımı: Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız

Mansur Yavaş, Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel


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