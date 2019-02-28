Mansur Yavaş: Tanzim Satışlarının Tekrarlanmaması İçin Tarımı Destekleyeceğiz (2)

Kaynak: DHA

'GÜZEL PROJE GÖTÜRÜRSENİZ HİÇ KİMSE, 'HAYIR' DEMİYOR'Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Otomotiv, Ticaret ve Yaşam Merkezini (OTONOMİ) ziyaret etti. Ziyarette esnafın sorunlarını dinleyen Mansur Yavaş, metro projesi ile ilgili bilgi verdi. Projesinin Ankara Garı'ndan başlayacağını bildiren Yavaş, "Acıbadem, Aktaş, Gülveren, Ulubey, Solfasol, Kuzey Ankara, Pursaklar, Sarayköy, OTONOMİ. Aynı zamanda fuar alanından geçecek şekilde Çubuk'a kadar uzanacak. Peki, 'nasıl yapacaksın' diye soruyorlar? Hükümetin elbette gücü var ama önce zihniyet. Eğer istenseydi Ankara'da bugüne kadar bu metroların hepsi yapılmıştı. 25 yıldır aynı partiden bir belediye başkanı vardı. 17 yıldır da aynı hükümetle birlikte çalışıyorlardı. Eğer mesele sadece arkamızda hükümet olması olsaydı, şimdiye bu metronun yüz defa yapılmış olması gerekirdi. Demek ki; hükümetle çokta alakalı değil, belediye başkanın önceliği ve parayı nereye harcayacağı ile ilgili. Ben 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. 6.5 yılını muhalefette yaptım, Tayyip beyden de para aldım. Güzel proje götürürseniz hiç kimse, 'hayır' demiyor. Üstelik hizmeti yaptıktan sonra bir de onların reklamını yaptım.'BİZ BURAYA GELDİK DİYE BURANIN PROBLEMİNİ ÇÖZERLER'Yavaş, daha sonra Maltepe Pazarı'nda esnafla buluştu. Adaylığının henüz konuşulmazken, Maltepe Pazarı'ndaki bazı esnafların yanına geldiğini belirten Yavaş, şöyle konuştu: "Maltepe Pazarı'nın sorununu anlattı. Biz de bir şekilde Sayın Bakan'a bunu ilettik. Bu saate kadar bir dönüş olmadı. Fakat şöyle bir şey var; 'Anafartalar Çarşısı'nı da yıkacağız' demişlerdi. Biz ziyarete gittik. Bizim ziyaretimizden sonra orayı yıkmaktan vazgeçtiler. İtfaiye Meydanı'ndaki esnafı ziyaret ettik, orayı da yıkıp yurt yapacaklardı, oranın yıkımından da vazgeçmişler. Şimdi buraya geldik, umudum odur ki, burayı ziyaret ettik deyince, sizlerin oylarına talip olmak için buranın problemlerini de çözerler. Ben buradan Sayın Bakan'a sesleniyorum, siz buranın problemini çözün de size oy versinler. Çünkü bu kadar esnafın ve ailelerinin mağduriyeti çok çok önemlidir. Göz ardı edilemez. Sadece yapılacak olan şey kira kontıratı. Ankara'nın en eski çarşısı burası ve yıllardır oradan oraya mağdur ediliyorlar. Sizin huzurunuzda bir kez daha Sayın Bakan'a sesleniyorum, bu işi bir an evvel çözsün. Oldu ya çözmediler sorunları, yıktılar burayı, Allah izin verirse 1 Nisan'dan sonra Ankara'nın en güzel yerinde, en güzel yerleri vererek bu esnafı mağdur etmeyeceğiz. Burada söz veriyoruz. Evine ekmek götüren, yanında insan çalıştıran kim varsa, başımızın üstünde yeri var. Ben de esnaf çocuğuyum. Biz Ankara'da hem esnafı hem de ekonomiyi desteklemek zorundayız. Bunu görev olarak görüyoruz. Ne kadar esnafı desteklersek, işsizliği azaltırsak en büyük proje budur. Öncelikle Ankara'da aç ve işsiz kimse kalmaması bizim en büyük projemiz."'ANKARA'DAKİ TÜM EYT'LİLERİN SAĞLIK PİRİMİNİ ÖDESEK BİR DİNAZOR ETMEZ'Mansur Yavaş, konuşması sırasında bir esnafın, 'burası da kapanırsa ben ne yapacağım? Yaşım gelmiş 50'ye, birde emeklilikte yaşa takılanlardanım. Çocuğum üniversitede okuyor. Burası kalkarsa okutamayacağım' ifadeleri üzerine, "Kaldırırlarsa biz yeni yer gösteririz ama çocuğu okutma görevi biz de" dedi. EYT'lilere yönelik sağlık primlerinin ödenmesine ilişkin projesinin eleştirilmesiyle ilgili soruya ise Yavaş, "EYT'liler 75 TL primi yatıramadığın zaman kendisi, ailesi, çocukları sağlık yardımından yararlanamıyor. Bunun farkında değiller. Belediye nerelere para ödemiyor ki? 75 TL EYT'lilerin parasını ödemek konuşulacak bir konu bile değil. Ankara'daki bütün EYT'lilerin sağlık priminin parasını yatırsak bir dinozor parası yapmaz" diye yanıt verdi.'FARK ÇOK KAPATABİLECEKLERİNİ SANMIYORUM'Mehmet Özhaseki'nin anketlere yönelik, 'benim umudum var' açıklamasının hatırlatılması üzerine Yavaş, şunları söyledi: "Umudum var' cümlesi bile geriden geldim, belki geçerim anlamı taşıyor. Fark çok, ben kapatabileceklerine inanmıyorum. En önemlisi, sorunu olan insanlarla alakaları kalmadı. Kendilerini Mercedes, bizi Murat 124 olarak görüyorlar. Onları iktidara taşıyan o Murat 124'lerdir. Bunu unutuyorlar. Dolayısıyla istihdam açısından, bu kadar insanın ekmek yemesi için zaten elimizden geleni yapmak bizim boynumuzun borcu. Ankara'da aç ve açıkta insan kalmamasından büyük proje yoktur. Beton yığını yapmak, binalar yapmak bu ekonomik kriz ortamında hiçbirini proje olarak görmüyorum. Ne derlerse desinler, en büyük proje insanların evine ekmek götürmesidir. Çocuğunu okutmasıdır. Hem esnafı, hem organize sanayileri hem tarımı destekleyen projelerimiz önceliklidir. İnsanların zengin olması, kimseye muhtaç olmamasından büyük proje olabilir mi?."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Ziyaretlerden görüntü-Mansur Yavaş'ın açıklaması-DetayHaber-Kamera: Selen YALAZ-Haluk Karaaslan