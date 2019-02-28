Mansur Yavaş: Tanzim Satışlarının Tekrarlanmaması İçin Tarımı Destekleyeceğiz (2)

Kaynak: DHA

'GÜZEL PROJE GÖTÜRÜRSENİZ, HAYIR, DENMİYOR''Millet ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, Otomotiv, Ticaret ve Yaşam Merkezi'ni (OTONOMİ) ziyaret etti. Ziyarette esnafın sorunlarını dinleyen Yavaş, metro projesi ile ilgili bilgi verdi. Projenin Ankara Garı'ndan başlayacağını kaydeden Yavaş, "Acıbadem, Aktaş, Gülveren, Ulubey, Solfasol, Kuzey Ankara, Pursaklar, Sarayköy, OTONOMİ. Aynı zamanda fuar alanından geçecek şekilde Çubuk'a kadar uzanacak. 'Peki, nasıl yapacaksın' diye soruyorlar? Hükümetin elbette gücü var ama önce zihniyet. Eğer istenseydi Ankara'da bugüne kadar bu metroların hepsi yapılmıştı. 25 yıldır aynı partiden bir belediye başkanı vardı. 17 yıldır da aynı hükümetle birlikte çalışıyorlardı. Eğer mesele sadece arkamızda hükümet olması olsaydı, şimdiye bu metronun 100 defa yapılmış olması gerekirdi. Demek ki hükümetle çok da alakalı değil. Belediye başkanın önceliği ve parayı nereye harcayacağı ile ilgili. Ben 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. 6,5 yılını muhalefette yaptım. Tayyip Bey'den de para aldım. Güzel proje götürürseniz hiç kimse, 'hayır' demiyor. Üstelik hizmeti yaptıktan sonra bir de onların reklamını yaptım" diye konuştu.'BİZ BURAYA GELDİK, DİYE BURANIN PROBLEMİNİ ÇÖZERLER'Mansur Yavaş, daha sonra Maltepe Pazarı'nda esnafla buluştu. Adaylığı henüz konuşulmazken, Maltepe Pazarı'ndaki bazı çalışanların yanına geldiğini anlatan Yavaş, şöyle konuştu:"Maltepe Pazarı'nın sorununu anlattı. Biz de bir şekilde Sayın Bakan'a bunu ilettik. Bu saate kadar bir dönüş olmadı. Fakat şöyle bir şey var; 'Anafartalar Çarşısı'nı da yıkacağız' demişlerdi. Biz ziyarete gittik. Bizim ziyaretimizden sonra orayı yıkmaktan vazgeçtiler. İtfaiye Meydanı'ndaki esnafı ziyaret ettik. Orayı da yıkıp yurt yapacaklardı. Oranın yıkımından da vazgeçmişler. Şimdi buraya geldik, umudum odur ki 'Burayı ziyaret ettik' deyince sizlerin oylarına talip olmak için buranın problemlerini de çözerler. Ben buradan Sayın Bakan'a sesleniyorum; siz buranın problemini çözün de size oy versinler. Çünkü bu kadar esnafın ve ailelerinin mağduriyeti çok çok önemlidir. Göz ardı edilemez. Sadece yapılacak olan şey kira kontratı. Ankara'nın en eski çarşısı burası ve yıllardır oradan oraya mağdur ediliyorlar. Sizin huzurunuzda bir kez daha Sayın Bakan'a sesleniyorum. Bu işi bir an evvel çözsün. Oldu ya çözmediler sorunları, yıktılar burayı, Allah izin verirse 1 Nisan'dan sonra Ankara'nın en güzel yerinde, en güzel yerleri vererek bu esnafı mağdur etmeyeceğiz. Burada söz veriyoruz. Evine ekmek götüren, yanında insan çalıştıran kim varsa başımızın üstünde yeri var. Ben de esnaf çocuğuyum. Biz Ankara'da hem esnafı hem de ekonomiyi desteklemek zorundayız. Bunu görev olarak görüyoruz. Ne kadar esnafı desteklersek işsizliği azaltırsak en büyük proje budur. Öncelikle Ankara'da aç ve işsiz kimse kalmaması bizim en büyük projemiz."Mansur Yavaş, konuşması sırasında esnafın "Burası da kapanırsa ben ne yapacağım? Yaşım gelmiş 50'ye, bir de emeklilikte yaşa takılanlardanım. Çocuğum üniversitede okuyor. Burası kalkarsa okutamayacağım" demesi üzerine "Kaldırırlarsa biz yeni yer gösteririz ama çocuğu okutma görevi bizde" dedi.EYT'lilere yönelik sağlık primlerinin ödenmesine ilişkin projesinin eleştirilmesiyle ilgili soruya ise Yavaş, "EYT'liler 75 TL primi yatıramadığın zaman kendisi, ailesi, çocukları sağlık yardımından yararlanamıyor. Bunun farkında değiller. Belediye nerelere para ödemiyor ki? 75 TL EYT'lilerin parasını ödemek konuşulacak bir konu bile değil. Ankara'daki bütün EYT'lilerin sağlık priminin parasını yatırsak bir dinozor parası yapmaz" diye yanıt verdi.'FARK ÇOK KAPATABİLECEKLERİNİ SANMIYORUM'Mehmet Özhaseki'nin anketlere yönelik "Benim umudum var" açıklamasının hatırlatılması üzerine Mansur Yavaş, şunları söyledi:"'Umudum var' cümlesi bile 'Geriden geldim, belki geçerim' anlamı taşıyor. Fark çok, ben kapatabileceklerine inanmıyorum. En önemlisi, sorunu olan insanlarla alakaları kalmadı. İstihdam açısından, bu kadar insanın ekmek yemesi için zaten elimizden geleni yapmak bizim boynumuzun borcu. Ankara'da aç ve açıkta insan kalmamasından büyük proje yoktur. Ne derlerse desinler, en büyük proje insanların evine ekmek götürmesidir; çocuğunu okutmasıdır. Hem esnafı hem organize sanayileri hem tarımı destekleyen projelerimiz önceliklidir. İnsanların zengin olması, kimseye muhtaç olmamasından büyük proje olabilir mi?"