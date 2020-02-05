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Mansur Yavaş, Van'daki çığ felaketi için başsağlığı paylaşımında bulundu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Van'daki çığ felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

05.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:04

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'da yaşanan ve 26 vatandaşımızın hayatını kaybettiği çığ felaketine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yavaş, hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Yavaş Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Van Bahçesaray'da dün meydana gelen çığ felaketinin yaşandığı bölgede arama çalışmaları sürerken ikinci bir çığın düştüğünü üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, can kayıplarının artmamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Yavaş ikinci paylaşımında ise, "Çığ felaketinde 26 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini teessürle öğrendim. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Temennimiz bölgede çığ altında kalan diğer vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılmasından yana" ifadelerine yer verdi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 26

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü. İkinci çığ faciasında 26 kişi yaşamını yitirdi. İki günde meydana gelen iki faciada ölü sayısı toplamda 31'e yükseldi.

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Mansur Yavaş, Van'daki çığ felaketi için başsağlığı paylaşımında bulundu

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