Mansur Yavaş ve Mehmet Özhaseki Oyunu Kullandı! İşte İlk Açıklamalar

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki oyunu kullandı. Özhaseki yaptığı açıklamada, "Ankaramız için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ise, eşi ve kızıyla birlikte oyunu Çankaya'da Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nde kullandı.Yavaş açıklamasında, "En düzeysiz seçim. Bunun cevabını Ankaralılar sandıkta verecektir." dedi.

Mehmet Özhaseki konuşmasında şunları söyledi;

"SONUCA HERKESİN SAYGILI DAVRANMASI GEREKİYOR"

Değerli basın mensupları bugün ülkemiz için güzel bir gün olacak inşallah. Aday arkadaşlar projelerini açıkladılar ya da kendilerine has bir kampanya dönemi yürüttüler. Bundan sonra ortaya çıkacak sonuca herkesin saygılı davranması gerekiyor.Takdir milletin, millet ne derse o olur. Ankara'mız için de ülkemiz için de hayırlı olmasını diliyorum.

Seçim sonuçlarını parti genel merkezinde takip edeceğim. Sonuçları alıp, arkadaşlarımızla değerlendirmelerde bulunacağız.

"KEYİFLİYİM, MUTLUYUM"

Çok keyifli bir kampanya dönemi geçirdik, oy vermeyecek vatandaşlar bile nezaketli davrandı. En azından teşekkür ettiler. Onlarla daha çok muhabbet edip sarılarak ayrıldık. Keyifliyim, mutluyum.

Buradan eve gideceğim, çocuklarla oturacağım biraz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.

MANSUR YAVAŞ: ANKARALILAR CEVABINI VERECEKTİR

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, "Bugün oyumuzu kullandık. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. İnşallah güzel bir sonuç çıkacak. Seçmenin iradesi en büyük iradedir. Onun dışında konuşulanların hepsi boştur. Maalesef istemediğimiz şekilde ve en düzeysiz şekilde bir seçim geçirdik. Ama bunun cevabını benim yerime seçmenimiz verecektir. Seçim sonuçları şimdiden Ankara'ya ve Türkiye'ye hayırlı olsun." dedi.