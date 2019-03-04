Mantar Tesisinde İnceleme

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Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, doğru teknik ve bilgi ile küçük alanlarda bile yapılabilen mantar yetiştiriciliğinin çiftçiler için çok önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.Yılmaz, Aşağı Mahmutlar Mahallesinde 650 metrekarelik alanda mantar yetiştiren Seyit Can'ı ziyaret ederek, mantar yetiştirme tesisinde incelemede bulundu.Yılmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, mantar yetiştiriciliğinin kentte yaygınlaşması için çalışma yürütüldüğüne belirtti.Tarımda geleceğin, mevcut üretimi modernize etmek kadar genç ve eğitimli nüfusu da bu sektöre dahil etmeyi başarmakla olacağının altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:"Mantar yetiştiriciliği konusunda eğitim çalışmaları yürüttük, üreticilerimizden gelen mantar yetiştiriciliği projelerine teknik destek sağladık. Biz üretmek isteyen, gelişmek isteyen tüm çiftçilerimiz için buradayız ve çiftçimizden gelecek taleplerin olgunlaştırılması ve sonuca ulaştırılması için çalışıyoruz. Tarım, her geçen gün önemi artan bir sektör ve bunun gereği olarak da her geçen gün gelişen bir sektör. Yeni üretim teknik ve teknolojilerini yakından takip etmek ve çiftçimizle diyalog halinde olarak sektörümüzü bu değişimlerle revize etmek, üreticimizi yeniliklere ve yüksek verimli üretime adapte etmek sayesinde yakaladığımız ivmeyi sürdürüp büyümeye devam edeceğiz. Mantar yetiştiriciliği bir alternatif ve biz bu alternatiflerin çoğaltılıp yaygınlaştırılması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."