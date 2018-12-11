Mantar Toplamak İçin Gittiği Ormanda Öldü

Çorum
'da bir kişi, mantar toplamak üzere gittiği ormanda öldü. Osmancık
ilçesine bağlı Kamil köyünde ailesiyle birlikte yaşayan Hidayet Aksoy (80), arkadaşlarıyla birlikte ormanlık alanda mantar toplamaya gitti. Bir müddet sonra Aksoy'u yerde hareketsiz bir şekilde yatarken fark eden arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Aksoy'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Vücudunda darp, kırık ya da kanama tespit edilemeyen Aksoy'un cenazesi, Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Osmancık,Çorum
11 Aralık 2018 Salı 13:18