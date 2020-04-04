Mantar toplamak isterken uçurumda mahsur kaldı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde mantar toplamak için çıktığı dağda, uçurumda mahsur kalan vatandaşı AFAD ekipleri kurtarıldı.
04.04.2020 23:23 | Son Güncelleme: 04.04.2020 23:24
Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki Mustafa Başkaya Pamukkale ilçesi Bediryolu mevkiine mantar toplamak için çıktı. Kayalıklarda mahsur kalan Mustafa Başkaya için AFAD ekipleri kurtarma çalışması başlattı. 4 saat süren çalışmalar ardından şahıs, halat yardımı ile engebeli ve dik olan kayalıklardan kurtarıldı. Yapılan çalışmanın ardından AFAD ekiplerine teşekkür eden Başkaya, hatıra fotoğrafı çektirdi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA