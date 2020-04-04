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Mantar toplamak isterken uçurumda mahsur kaldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde mantar toplamak için çıktığı dağda, uçurumda mahsur kalan vatandaşı AFAD ekipleri kurtarıldı.

04.04.2020 23:23 | Son Güncelleme: 04.04.2020 23:24
Mantar toplamak isterken uçurumda mahsur kaldı
Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde mantar toplamak için çıktığı dağda, uçurumda mahsur kalan vatandaşı AFAD ekipleri kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki Mustafa Başkaya Pamukkale ilçesi Bediryolu mevkiine mantar toplamak için çıktı. Kayalıklarda mahsur kalan Mustafa Başkaya için AFAD ekipleri kurtarma çalışması başlattı. 4 saat süren çalışmalar ardından şahıs, halat yardımı ile engebeli ve dik olan kayalıklardan kurtarıldı. Yapılan çalışmanın ardından AFAD ekiplerine teşekkür eden Başkaya, hatıra fotoğrafı çektirdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Pamukkale, Denizli, AFAD, 3. Sayfa
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