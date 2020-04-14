Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Mantar toplamak isterken yamaçtan düşerek ayağını kırdı

Mantar toplamak isterken yamaçtan düşerek ayağını kırdıADANA'nın Pozantı ilçesinde, mantar toplamak için dağlık alana çıkan Mehmet Aydın, yamaçtan düşerek ayağını kırdı.

14.04.2020 23:40 | Son Güncelleme: 14.04.2020 23:44
Mantar toplamak isterken yamaçtan düşerek ayağını kırdı
ADANA'nın Pozantı ilçesinde, mantar toplamak için dağlık alana çıkan Mehmet Aydın , yamaçtan düşerek ayağını kırdı. Aydın, itfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarıldı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Pozantı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Aydın iki arkadaşıyla birlikte mantar toplamak için Çayır Yaylası mevkiinde bulunan dağlık alana çıktı. Mantar topladığı sırada dengesini kaybeden Aydın, yamaçtan düştü. Arkadaşları Aydın'ı çıkaramayınca durumu itfaiye ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Aydın düştüğü yerden çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ayağında kırıklar olduğu tespit edilen Aydın, Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ortaokul öğrencisi 210 liralık destek bursunu kampanyaya bağışladı
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
ADANA, (DHA)-
Mantar toplamak isterken yamaçtan düşerek ayağını kırdı

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Pozantı, Aydın, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Salgın Türkiye’de düşüşe geçti Haberler
Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Salgın Türkiye'de düşüşe geçti
Bakan Koca ’Filyasyon’ dedi ve ekledi: Bu kelimeyi unutmayacaksınız Haberler
Bakan Koca 'Filyasyon' dedi ve ekledi: Bu kelimeyi unutmayacaksınız
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
ABD’yi koronadan sonra fareler de tehdit ediyor! Haberler
ABD'yi koronadan sonra fareler de tehdit ediyor!
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
33 haftalık hamileyken koronaya yakalanan kadın komada doğum yaptı Haberler
33 haftalık hamileyken koronaya yakalanan kadın komada doğum yaptı
Koronavirüsün merkez üssü ABD’de ölü sayısı 25 bini aştı Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de ölü sayısı 25 bini aştı
Haberler ›› Güncel ››Mantar toplamak isterken yamaçtan düşerek ayağını kırdı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:38: İsrail, Gazze sınırı yakınlarında 3 Filistinliyi gözaltına aldı - Haber 00:35: Erdoğan imzaladı, 90 bin kişinin tahliye olacağı yeni infaz yasası yürürlüğe girdi - Haber 00:34: TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak... - Haber 00:32: FLAŞ - Haber 00:32: Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına... - Haber 00:15: Mine Tugay'ın yeni paylaşımı hayranlarından tam not aldı - Magazin 23:29: Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü - Haberler 22:50: Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı - Haber