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Mantar toplamaya gittiği bahçede yaralı bulundu, hastane yolunda öldü

ANTALYA'nın Finike ilçesinde dün mantar toplamak için gittiği bahçesinde düşüp yaralanan, yakınları tarafından gece yarısı bulunan Tuncay Karakış (56), hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

05.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:26 Mantar toplamaya gittiği bahçede yaralı bulundu, hastane yolunda öldü

ANTALYA'nın ilçesinde dün mantar toplamak için gittiği bahçesinde düşüp yaralanan, yakınları tarafından gece yarısı bulunan Tuncay Karakış (56), hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Finike'de oturan Tuncay Karakış, dün bahçesine mantar toplamaya gitti. Akşam eve dönmeyince oğlu ve bir akrabası, Tuncay Karakış'ı aramaya çıktı. Yapılan aramalar sonucu Tuncay Karakış'a gece ulaşıldı. Mantar topladığı sırada düşüp, iki taşın arasına sıkıştığı belirlenen Tuncay Karakış'ı yol kenarına getiren oğlu ve akrabası, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye götürülmek için yola çıkarılan Karakış, yolda yaşamını yitirdi.Tuncay Karakış'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu. Tuncay Karakış'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.



Finike, Güncel

Kaynak: DHA

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