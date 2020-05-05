Mantar toplarken kayalıklardan düştü
Kayseri'nin Develi ilçesinde mantar toplarken kayalıklardan düşen şahsı ekipler kurtardı.
05.05.2020 20:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 20:44
Edinilen bilgiye göre, Şıhlı Mahallesi'nde mantar toplayan Kemal A. (50) dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından Kemal A.'ya ulaşan ekipler, şahsı bulunduğu yerden alarak ambulansa getirdi. Develi Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Kemal A., tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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