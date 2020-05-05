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Mantar toplarken kayalıklardan düştü

Kayseri'nin Develi ilçesinde mantar toplarken kayalıklardan düşen şahsı ekipler kurtardı.

Mantar toplarken kayalıklardan düştü
05.05.2020 20:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 20:44
Kayseri'nin Develi ilçesinde mantar toplarken kayalıklardan düşen şahsı ekipler kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Şıhlı Mahallesi'nde mantar toplayan Kemal A. (50) dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından Kemal A.'ya ulaşan ekipler, şahsı bulunduğu yerden alarak ambulansa getirdi. Develi Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Kemal A., tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, Develi, Şıhlı, 3. Sayfa, Haber
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