Mantar Toplarken Kaybolan 79 Yaşındaki Kişi Bulundu

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Muğla'nın Milas ilçesinde, mantar toplamaya gittiği ormanlık alanda kaybolan 79 yaşındaki kişi bulundu.Menteş Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Özkan, dün Menteş ve Yusufça mahalleleri arasındaki ormanlık alanda arkadaşları ile mantar toplamaya gitti.Mantar toplarken gruptan ayrılan Özkan, buluşma noktasına gelmeyince arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.Jandarma ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, 30 kişilik komando ekiplerinin yardımıyla ormanlık bölgede arama çalışması başlattı.İz takip köpekleri ve drone ile arama çalışması yürüten ekipler, Özkan'ı Kaymak Kavağı mevkisi Selimler Deresi yatağında buldu.Ahmet Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.