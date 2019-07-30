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Mantar toplarken kaybolan kadın bulundu (2)

'TAŞ KOVUĞUNDA UYUDUM'Ormanlık alanda kaybolduktan yaklaşık 19 saat sonra bulunan Arife Şahin, Suşehri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

30.07.2019 13:46 Mantar toplarken kaybolan kadın bulundu (2)

'TAŞ KOVUĞUNDA UYUDUM'
Ormanlık alanda kaybolduktan yaklaşık 19 saat sonra bulunan Arife Şahin, Suşehri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Arife Şahin, "Damadımla pikniğe gittik. Ben de dolanmaya çıktım. Tansiyonum yükseldi, dengemi kaybettim. Aşağı gideceğime yukarı gitmişim. Geceyi ormanda geçirdim, taş kovuğunda uyudum. Gece korkmadım ama üşüdüm. Sabah bir kuş geldi, onun ötmesine uyandım. Irmağa doğru yürüdüm ve ırmağı geçtim. İnekler yayılıyordu, onların yanına gittim. Telefonumun sarjı bittiği için çobanlardan yardım isterim diye düşündüm. Ama çobanları bulamadım. Bir traktör yolu vardı, onu takip ettim. Bir bina gördüm ordaki çocukların telefonundan çocuklarımı aradım. Gelip beni aldılar. Ormandan hiç korkmadım" dedi.
Yaşlı kadını hastanede Kaymakam Vekili Adnan Karaosmanoğlu da ziyaret etti. Karaosmanoğlu Şahin'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı.



Suşehri, Güncel

Kaynak: DHA

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