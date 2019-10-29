Haberler » Güncel » Mantar toplarken kaybolan kadınlar bulundu

Mantar toplarken kaybolan kadınlar bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde mantar toplamak için çıktıkları Karadağ mevkisinde kayboldukları bildirilen iki kadın, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

29.10.2019 23:15
Muğla'nın Menteşe ilçesinde mantar toplamak için çıktıkları Karadağ mevkisinde kayboldukları bildirilen iki kadın, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.
Fatma Menemenli ve Fadime Çetin isimli kadınlar, mantar topladıkları Karadağ mevkisinden cep telefonuyla 112 ekiplerini arayarak kaybolduklarını bildirdi.
Bunun üzerine AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık 2 saat süren arama çalışması sonucunda GPS cihazı yardımıyla iki kadına ulaşıldı.
Kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Mantar toplarken kaybolan kadınlar bulundu

Karadağ, Muğla, AFAD, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
01:33 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - STOCKHOLM
01:28 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
01:23 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - SARAYBOSNA
01:17 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
01:14 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
01:11 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
01:06 Oğlunu dövdüğü iddiasıyla öğretmenden şikayetçi oldu
30.10.2019 01:35:54