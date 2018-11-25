Mantar Toplarken Kaybolan Şahıs Köylülerce Bulundu

Mersin
'de mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan 80 yaşındaki yaşlı adam, köylüler tarafından bulundu.
Edinilen bilgiye göre, 24 Kasım tarihinde oğlu ve torunu ile birlikte merkez Mezitli
ilçesi Demirışık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda mantar toplamaya giden Mehmet A., bir süre sonra kayboldu. Şahsın kaybolduğu ihbarı, yanındakiler tarafından jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.
AKUT Mersin ekibi ile AFAD
ve jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürdüğü sırada, kaybolduğu bildirilen Mehmet A., gece saat 23.00 sıralarında Erçel köyü civarında vatandaşlar tarafından bulundu.
Ailesine teslim edilen şahsın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - MERSİN
Mezitli,Mersin
25 Kasım 2018 Pazar 14:44