Haberler » 3. Sayfa » Mantar toplarken kaybolan zihinsel engelli kızı Jandarma ekipleri buldu

Mantar toplarken kaybolan zihinsel engelli kızı Jandarma ekipleri buldu

Karabük Safranbolu ilçesinde babası ile birlikte ormanlık alanda mantar toplarken, kaybolan zihinsel engelli kızı Jandarma ekibi bularak ailesine teslim etti.

05.11.2019 15:17 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:22Mantar toplarken kaybolan zihinsel engelli kızı Jandarma ekipleri buldu
Karabük Safranbolu ilçesinde babası ile birlikte ormanlık alanda mantar toplarken, kaybolan zihinsel engelli kızı Jandarma ekibi bularak ailesine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu Kent orman mevki'inde babası Necmettin Boduç ile birlikte ormanlık alanda mantar toplayan zihinsel engelli Hanım Boduç (38) kayboldu. Kızının olmadığını fark eden baba ormanlık alanda aramasına rağmen kızını bulmayınca Jandarma ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye giden Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 saat süren çalışma sonrası kayıp kızı bularak babasına teslim etti. Kızına kavuşan baba Boduç, jandarma ekiplerine tek tek sarılarak teşekkür etti. - KARABÜK

Safranbolu, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:26 Kahramanmaraş'ta kablo hırsızı 3 kişi yakalandı
16:26 Hatay'da korkutan öğrenci servisi kazası
16:24 Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
16:18 Kazada ölen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
16:17 Samsun'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
10:03 Kuyuya atlayıp intihara kalkışan üniversiteli, gönderdiği konumla bulundu
09:50 İstanbul'da filmlere taş çıkartacak olay! Minibüsle kaçırılan kızı halk otobüsüyle kurtardılar
08:13 Uçuruma yuvarlanan kadın, kendisini kurtarmak isteyen ekiplere cep telefonunu arattı
00:10 Düğünü için memleketine giden uzman çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
02:07 Turizm cenneti Bodrum'a 15 dakika yağan sağanak, sokakları göle çevirdi
5.11.2019 16:33:31