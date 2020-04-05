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Mantar toplarken kayboldu, AFAD kurtardı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, mantar toplamak için dağlık alanda yolunu kaybederek mahsur kalan Mustafa Başkaya (55), AFAD ekiplerince kurtarıldı.

05.04.2020 01:56 | Son Güncelleme: 05.04.2020 01:56
Mantar toplarken kayboldu, AFAD kurtardı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, mantar toplamak için dağlık alanda yolunu kaybederek mahsur kalan Mustafa Başkaya (55), AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Zeytinköy Yaylası Bediryolu mevkisinnde meydana geldi. Mustafa Başkaya, öğle saatlerinde mantar toplamak için yaylaya gitti. Havanın kararmasıyla birlikte Başkaya yolunu kaybetti. AFAD ekipleri, telefonuyla mahsur kaldığını bildiren Başkaya'yı kurtarmak için çalışma başlattı. Dağlık arazide yapılan yaklaşık 4 saatlik arama çalışmasının ardından Başkaya, mahsur kaldığı kayalık alanda bulunarak kurtardı. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu, yapılan kontrolün ardından taburcu edildiği belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Pamukkale, Denizli, AFAD, Güncel
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