30.06.2019 14:38
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Mantar toplarken uçurumdan düştü

Mantar toplarken uçurumdan düştü

Ordu'nun Çamaş ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden şahıs, uçuruma yuvarlanarak yaralandı.

Ordu 'nun Çamaş ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden şahıs, uçuruma yuvarlanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde evinden çıkarak mantar toplamaya ormanlık alana giden Sezai Güven, biranda dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Telefonla yakınlarını arayarak yardım isteyen Güven, olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkartılarak ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi. Güven'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ORDU
Kaynak: İHA
Çamaş , Ordu , 3. Sayfa

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