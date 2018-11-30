Mantar Toplarken Yorgun Merminin Hedefi Oldu

Manisa
'nın Kula
ilçesinde eşiyle birlikte mantar toplamak için makilik alana giden bir kişi, açılan ateş sonucu yaralandı.
Olay, Kula ilçesinin Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallenin kırsal kesimine mantar toplamak için eşiyle birlikte giden A.A. (35), mantar topladığı sırada bir el ateş sesi duydu. Ateş sesiyle birlikte sol kolunda acı hisseden A.A., kolundan kan geldiğini gördü. Kolunun kanamasının ardından Kula ilçe merkezinde bulunan evine dönen A.A., kendi imkanlarıyla yaralı kolunu pansuman etti. Akşam saatlerine doğru sol kolundaki ağrının artması üzerine Kula Devlet Hastanesine başvuran A.A.'nın yapılan ilk müdahalede sol kolunda tüfek saçması olduğu tespit edildi.
Burada yapılan tedaviyle kolundaki saçma çıkarılan A.A., jandarma ekiplerine verdiği ifadede, eşi ile birlikte mantar topladığı esnada çevreden köpek sesi geldiğini, silah sesi duyulmasının ardından sol kolunda ağrı hissettiğini söyledi. Kolundan kan gelmesinin ardından ilk başta umursamayarak evine döndüğünü ve kendi imkanlarıyla yarasını tedavi ettiğini söyleyen A.A., ağrılarının artmasının ardından hastaneye gelerek tedavi olduğunu, olay anında çevrede kimseyi görmediğini ve olay anında köpek sesleri gelmesinden çevrede av yapmak amacıyla bulunan avcıların yapmış olduğu atış sonrası yaralanmış olabileceğini ifade ederek, kimseden şikayetçi olmadığını dile getirdi. Jandarma
olayla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA
Manisa,Kula