Mantar Toplayan Kişi Yaralandı

Manisa
'nın Kula
ilçesinde mantar toplamak için makilik alana giden bir kişi silahla yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kavacık Mahallesi kırsalında mantar toplamak için eşiyle birlikte giden A.A. (35), sol kolunda acı hissetti. Sol kolundan kan geldiğini gören A.A, evine dönerek kendi imkanlarıyla yaralı kolunu pansuman etti.
Kolunda ağrının artması üzerine Kula Devlet Hastanesine baş vuran A.A'nın yapılan muayenesinde sol kolunda tüfek saçması olduğu tespit edildi. Yapılan müdahalenin ardından A.A. taburcu edildi. Jandarma
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Manisa,Kula