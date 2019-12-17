Haberler » Ekonomi » Bağcılar'da engelliler için kurulan mantar üretim atölyesi, fabrika gibi çalışıyor - Ekonomi

Bağcılar'da engelliler için kurulan mantar üretim atölyesi, fabrika gibi çalışıyor

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda 45 metrekarelik mantar üretim atölyesinde eğitim gören 38 kursiyer adeta fabrika gibi çalışıyor. Kompost hazırlanmasından pazarlamasına kadar mantarın her aşamasıyla ilgilenen engelliler, 36 günde 300 kilo mantar hasadı yaptı. Engelliler bir yıl içinde 1,5 ton mantar almayı hedefliyor.

17.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:16Bağcılar'da engelliler için kurulan mantar üretim atölyesi, fabrika gibi çalışıyor

Engellilerin istihdamına yönelik kurulan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda hizmet veren mantar üretim atölyesi, çalışmalarını artırarak devam ediyor. Atölyedeki eğitime down sendromlu, hafif zihinsel ve ortopedik engellilerden oluşan 38 kişi katılıyor. Eğitmen Derya Subaşı koordinesinde kursiyerler, kompost hazırlanmasından sulamaya, mantar hasadından pazarlanmasına kadar mantarın her anına tanıklık ediyorlar.

"BİR TONDA YÜZDE 30 BAŞARI SAĞLADIK"

Engellilerin takım ruhunu oluşturduklarını ve bunun da başarıyı getirdiğini belirten Subaşı, "36 günde bir ton komposttan 300 kilo mantar aldık. Bir tonda yüzde 30 başarı sağladık. Firmalarda yüzde 30 başarının en üst düzeyidir. Biz çocuklarla birlikte bunu başardık. Hedefimiz bir yıl içinde 1.5 ton mantar almak. Engellilerimiz burayı çok sahiplendiler. Bir kursiyer gibi değil buranın işçisi gibi çalışıyorlar. Artık profesyonel oldular aralarından en az 15'i bir firmada rahatlıkla çalışabilir" dedi. Engelli gençler, mantar üretim atölyesinde teorik bilgiyi pratiğe dökerek hem motive oluyorlar hem de ilerisi için kendine iş ortamı oluşturuyor.

Mantar üretim atölyesinden görüntüler;


Bağcılar Belediyesi, Feyzullah Kıyıklık, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:29 CHP'den "Doğa Koleji" açıklaması - Ekonomi
12:20 Ethem Sancak kimdir? Ethem Sancak biyografisi ve Ethem Sancak hayatı! - Ekonomi
12:19 Kısa vadeli dış borç ekimde 118 milyar dolar oldu - Ekonomi
12:19 İş Bankası’ndan KOBİ’lerin e-fatura süreçlerine destek - Ekonomi
12:16 Lüks otel markası yerli teknoloji çözümlerini seçti - Ekonomi
12:06 Mansur Yavaş'tan Ankaralı çiftçilere müjde: 400 ton tohum dağıtılacak - Ekonomi
11:16 Bağcılar'da engelliler için kurulan mantar üretim atölyesi, fabrika gibi çalışıyor - Ekonomi
11:04 Araç sahiplerine kötü haber! Motorine büyük zam geliyor - Ekonomi
10:40 Doğa Koleji'nde sular durulmuyor! Bursalı veliler de eyleme katıldı - Ekonomi
10:34 Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
17.12.2019 12:34:39