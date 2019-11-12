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Mantar zehirlenmesi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

12.11.2019 01:19 | Son Güncelleme: 12.11.2019 01:21
'ün ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kirkille Mahallesi'nde, evde mantardan yapılan yemeği yiyen Abdullah U, Nazife A, Hanım Y, Yeter K. ve bir yaşındaki Zeynep K. bir süre sonra rahatsızlandı.
Karın ağrısı ve mide bulantısı yaşamaları üzerine zehirlendiklerini düşünen aile bireyleri durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzere eve gelen sağlık ekipleri, rahatsızlanan 5 kişiyi Safranbolu Devlet ve Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Polis ekipleri, olayın yaşandığı eve giderek çalışma yaptı ve soruşturma başlattı.
Mantar zehirlenmesi

Safranbolu, Karabük, Asya, Güncel

Kaynak: AA
Haber Videosu : Mantar zehirlenmesi


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