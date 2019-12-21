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"Mantı bükenlerin" tercihi "Teröre başörtülü yanıt" fotoğrafı oldu

Kayseri'deki lokantalarda mantı yapan kadınlar, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

21.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:12
'deki lokantalarda mantı yapan kadınlar, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Kocasinan Belediyesi'nin işlettiği Kafesinan Hanımeli Lokantası'nda meşhur Kayseri mantısı yapan kadınlar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yıl boyunca çektiği , yaşam ve kategorisindeki fotoğrafları inceledi.
Mantı yaparak evinin bütçesine katkıda bulunan Fatma Muratdağı, haber kategorisinde Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.
Ayşe Özçelik de haber kategorisinde Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğrafını seçti.
Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Özçelik, emek veren herkesi tebrik etti.

Kocasinan Belediyesi, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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