Mantı tarifi: Efsane lezzetle özel sofralar hazırlayın!

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TAVUKLU ŞİŞ MANTI TARİFİ

Bugün ne pişirsem diye düşünenler için tavuklu şiş mantı tarifini hazırladık. Lezzetli bir tarif arıyorsanız evinizde kolayca pişirebileceğiniz tavuk şiş mantı yemeğini hazırlayabilirsiniz.

TAVUK ŞİŞ MANTI YEMEĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 adet tavuk göğsü, 4 yemek kaşığı çırpılmış yoğurt, 3 adet yufka, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay kaşığı toz acı biber, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 talı kaşığı nane, yarım çay kaşığı toz biber ve bir çay kaşığı pul biber.

TAVUK ŞİŞ MANTI YEMEĞİNİN HAZIRLANIŞI

Tavuklar küp küp doğranır. Tereyağı ve sıvı yağ eklenen tavada tavuklar pişirilir. Pişirilen tavuğa, toz biber, tuz ve karabiber eklenir. Tavuk piştikten sonra ocaktan alınır. Bu aşamadan sonra yufka hazırlanmasına geçilir. Yufkalar şişlerin enine olacak şekilde kesilir. Şiş yardımıyla yufka rulo haline getirilir. Yapışması için sonunda fırça ile su sürülerek kapatılır.

Şiş yufka rulosunun içinden çekilerek çıkartılır. İçi boş klan yufkalar bir parmak genişlinde kesilir. Sonra yufkalar kızgın yağ içerisinde altın sarısı renk tonuna dönene kadar kızartılır. Kızarmış yufkalar bir tabağa alınır. Üzerine çırpılmış yoğurt, sotelenmiş tavuk serilir. Son olarak da tere yağında kızartılan nane, pul biber ve toz biber üzerinde gezdirilerek servise hazır hale gelir.

HİNGEL MANTISI TARİFİ

Her yörede farklı isimlerle bilinen hingel; metez ve çerkez mantısı olarak da karşımıza çıkıyor. Mantıyı çok sevenler, bu tarife bayılacak. Peki, evde kolayca hingel mantısı nasıl yapılır? İşte hingel mantısı tarifi...

Her yörede farklı isimlerle anılan hingel, bir mantı çeşididir. Özellikle, Erzum yöresine ait olduğu bilinen hingel, Sivasta da çok yapılmaktadır.Daha çok metez ve çerkez mantısı olarak bilinen hingel mantısı, diğer mantılara göre daha büyük oranda yapılmaktadır. Hingel mantısını isterseniz patatesli ya da sade yapabilirsiniz. Biz bu tarifimizde sizin için kıymalı versiyonunu paylaştık. Kolayca şekil verebileceğiniz ve evdeki malzemeleriniz ile hemen hazırlayabileceğiniz hingel mantısı için malzemeleri paylaşıyoruz.

Hingel mantısı

Farklı yörelerin mantılarını sevenler için hingel mantısı tarifini paylaşıyoruz. Hingel mantısını evinizde yapmak oldukça basit. İşte malzemeler...

Malzemeler;

-2 su bardağı su

-3 yumurta

-1,5 tatlı kaşığı tuz

-5-6 su bardağı kadar un (Sert bir hamur haline gelenine kadar un ekleyin.)

İç harcı için;

-Yarım kilo kıyma

-2 tane ince doğranmış soğan

-Bir tutam maydanoz

-Tuz

-Karabiber

-Pul biber

Nasıl yapılır?

-Hamuru için tüm malzemeyi sert bir hamur haline gelene kadar yoğurun.

-Üzerine nemli bir bezle örtüp yarım saat dinlenlenmeye bırakın.

-iç malzemesi için tüm malzemeleyi rondoda çekin.

-Daha sonra yarım saat dinlendirdiğiniz hamuru oklava yardımı ile açın.

-Su bardağı ile yuvarlak şekillerde kesin.

-Elinize alıp ortasına 1 yemek kaşığı hazırladığınız iç harçtan koyup, iki parmağınızı kullanarak sağ ve sol kenarlarından

kıvırın.

-Dilerseniz poğaça gibi kapatabilir ya da kare kesip üçken şekil verebilirsiniz.

-Daha sonra tuzlu suda haşlayın.

-Sarmısaklı yoğurtla ve tereyağlı sos ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

KLASİK MANTI NASIL TARİFİ

Mantı, en çok ilgi gören tariflerden biri. Vazgeçilmez yöresel lezzetler arasında bulunan mantı tarifini sizinle paylaşıyoruz. Peki mantı nasıl yapılır? İşte mantı tarifi...

Mantı, özellikle Tatar kültüründen günümüze kalan yiyeceklerdendir. Kıymanın ve soğanın aromasını veren mantı yemeği ülkemizde en çok Kayseri ve Eskişehir illerinde tüketilmektedir. Peki mantı nasıl yapılır? Siz de evde kolayca mantı hazırlayabilir, misafirlerinize ikram edebilirsiniz. İşte mantı tarifi...

Malzemeler:

-1,5 su bardağı un

-1/4 su bardağı su

-1 adet yumurta

Harcı için:

-200 gram kıyma

-1 adet kuru soğan

-1 çay kaşığı tuz

-1/2 çay kaşığı karabiber

Mantıları haşlamak için:

-4 su bardağı et suyu

Sosu için:

-2 yemek kaşığı tereyağı

-1 tatlı kaşığı biber salçası

-1 tatlı kaşığı nane, 1 su bardağı et suyu (mantının haşlama suyundan kullanabilirsiniz)

Üzeri için:

1 su bardağı yoğurt

Püf noktası:

Unu azar azar kıvamına göre ilave edin. Piyasada satılan unların sertlik derecesi farklı olduğu için kıvamına gelmesi için eklemeniz gereken un miktarı değişebilir.

Nasıl yapılır?

Hamuru için;

-Unu karıştırma kabına alın. Orta kısmını açıp yumurtayı ekleyin. Yumurtayı una yedirerek suyu azar azar ekleyin. Tüm malzemeyi toparlanana kadar karıştırın.

-Toparlanan hamuru mutfak tezgahına alın. Özleşene kadar, bastırarak yoğurun. Ardından üzerini örtüp 10 dakika dinlendirin.

İç harcı için;

-Kuru soğanı rendeleyin. Kıyma, tuz, karabiber ve soğanı bir kapta karıştırın.

-Hazırladığınız hamuru iki bezeye ayırın. Hamurları, unlanmış mutfak tezgahında bir merdaneyle yuvarlak şeklinde açın.

-Hamuru iki parmak kalınlığında önce boyuna, sonra enine keserek küçük kareler elde edin. Aynı işlemi diğer hamur bezesine de uygulayın.

-Karelerin orta kısmına kıymalı harçtan yerleştirin. Uç kısımlarını karşılıklı olarak kapatıp orta noktada birleştirin.

-Et suyunu kaynatın. Mantıları kaynar suda 8- 10 dakika haşlayın. Haşlanan mantıları, kevgirle süzüp servis tabağına alın.

Sosu için;

-Tereyağı eritin. Biber salçasını katıp 2- 3 dakika kavurun. Naneyi ekleyip karıştırın. Mantıyı haşladığınız et suyundan ekleyip sosun kıvamını açın.

-Servis tabağına aldığınız mantının üzerine çırpılmış yoğurt ve hazırladığınız sostan ekleyerek servis edin.

Afiyet olsun...

SOSYETE MANTISI TARİFİ

Fırında mantı hiç denediniz mi? Sosyete mantısı tarifi ile daha önce deneyimlemediğiniz bir tadı tatmış olacaksınız. Pratik bir lezzet olan sosyete mantısı tarifi sofralarınızın yeni favorisi olacak. İşte enfes sosuyla iştahınızı kabartacak sosyete mantısı tarifi…

Sosyete mantısı tarifi, mantı denildiğinde aklına sadece haşlama mantı gelenler için yeni bir tat olacak. Fırında yapılan sosyete mantısı tarifi sarımsaklı yoğurdu ve özel sosu ile damaklarınızda unutulmaz bir tada dönüşecek. Basit tarifi ve uygun fiyatlı malzemeleri ile deneyebileceğiniz sosyete mantısı tarifine hemen göz atabilirsiniz.

Sosyete mantısı tarifi

Sosyete mantısı tarifi ile yemek yapmaya zaman bulamamaktan artık şikayet etmeyeceksiniz. Önemli bir misafiriniz gelecek ama hazırlık yapmaya vakit bulamıyorsanız, sosyete mantısı tarifi enfes görünümü masanın en ağır yemeği olmaya aday. İşte sosyete mantısı tarifi…

Malzemeler:

-3 yaprak yufka

-300 gram kıyma

-2 adet soğan

-Tuz,karabiber,pul biber

-Yarım çay bardağı su

Sosu için:

-1 yemek kaşığı tereyağı

-1 tatlı kaşığı biber salçası

-Pul biber

Sarımsaklı yoğurt

Sosyete mantısı nasıl yapılır?

1.adım: Öncelikle yufkaların hepsini dörder parçaya bölün.

2.adım: Bir bardak suyun içine bir miktar sıvıyağı ekleyin, yufkaların her katına sürün.

3.adım: İçini hazırlamak için soğanları doğrayın, baharatlar ve kıyma ile birlikte yoğurun.

4.adım: Yufkanın içine içinden bir miktar koyun, gül böreği şeklini verin ve en üst kısmına fırça yardımı ile sıvıyağ sürün.

5.adım: Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında mantıları pişirin. Üzeri için; biber salçasını yağda kavurun. Mantıların üzerine sarımsaklı yoğurt dökün. Sonrasında sos ve pul biber ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!

PRATİK MANTI TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı un

2 yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:

1 kase yoğurt

1 diş sarımsak

1 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

250 gr. kıyma

2 soğan

Tuz

Karabiber

Hazırlanışı:

Unu karıştırma kabına alın. Yumurtaları içine kırın. Tuz ve biraz su koyup hamuru yoğurun. Hamuru biraz dinlendirip büyük bir şekilde açın. Orta boy kareler kesin. Tencereye sıcak su koyun. Biraz tuz ekleyip kesmiş olduğunuz mantı hamurlarını katıp haşlayın. Üzeri için, soğanları doğrayıp sıvıyağ ile tavada kavurun. Kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin.

Tuz ve karabiber ilave edip karıştırın. Pişen mantı hamurlarını servis tabağına alın. Sarımsağı rendeleyip yoğurt ile karıştırın. Hamurların üzerine yoğurdu dökün. Yoğurdun üzerine kıymalı harcı koyun. Domates salçası ve biber salçasını sıvıyağ ile tavada kavurup mantının üstüne döküp servis edin.

Afiyet olsun...