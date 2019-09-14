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Mantolama iskelesi çöktü, 2 iççi son anda kurtuldu

RİZE'de, dış cephe mantolaması tamamlanan 13 katlı binanın iskelesi, söküm çalışması sırasında çöktü.

14.09.2019 21:28Mantolama iskelesi çöktü, 2 iççi son anda kurtuldu
RİZE'de, dış cephe mantolaması tamamlanan 13 katlı binanın iskelesi, söküm çalışması sırasında çöktü. İskelenin ilk katındaki 2 işçi, çökme sırasında atlayarak son anda kurtulurken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Mermerdelen Mahallesi'nde meydana geldi. 13 katlı binanın dış cephe mantolamasının tamamlayan Nedim S. (26) ve Selim İ. (20), iskelenin demir aksamlarını sökmeye başladı. Çalışmalarda giriş katındaki son parçalarının söküldüğü sırada iskele aniden büyük bir gürültüyle yıkıldı. İskelenin çöktüğü sırada 2 işçi, son anda atlayarak kurtuldu. İskelenin altında kalmaktan son anda kurtulan işçiler, hafif yaralandı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
ÇÖKME ANI KAMERADA
Öte yandan, iskelenin çökme anı da binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iskelenin aniden çöktüğü, 2 işçinin de atlayarak iskelenin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.



Sabah, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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